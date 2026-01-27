Программный комплекс «ВЕБДЖАСТИС» включен в реестр отечественного ПО | ВебДжастис





Программный комплекс для фиксации (заверения) информации в сети Интернет «ВЕБДЖАСТИС» (Интернет-правосудие), лежащий в основе сервиса фиксации доказательств ShotApp, включен в реестр отечественного ПО (реестровая запись №31811).





«ВЕБДЖАСТИС» разработан командой Webjustice, являющейся резидентом инновационного центра «Сколково», и является первым оригинальным программным комплексом в России для фиксации цифровых доказательств. Он предоставляет юристам и гражданам фиксировать информацию из интернета, что особенно важно для развития российской судебной системы.







Фиксация осуществляется автоматически и круглосуточно, что делает этот комплекс доступным для использования в любой момент из любой точки мира. Включение в реестр отечественного ПО подчеркивает отсутствие критически зависимых иностранных компонентов и потенциальные преимущества при реализации государственных и муниципальных проектов.









«Мы гордимся тем, что наш программный комплекс получил статус отечественного ПО. Это не только подтверждает его технологическую независимость, но и открывает дополнительные возможности для использования продукта для госсектора»,

– комментирует Евгений Седых, CEO компании Webjustice









О компании:

WEBJUSTICE (Интернет-правосудие) — российская Legal Tech компания, работающая с 2012 года и специализирующаяся на разработке инновационных решений для фиксации электронных доказательств. Флагманский продукт компании — сервис фиксации доказательств ShotApp, единственное в России оригинальное решение данного класса, зарегистрированное в Роспатенте. В команде из более чем 20 специалистов 70% составляют юристы и 30% — IT-разработчики, что позволяет создавать продукты, максимально отвечающие потребностям юридического сообщества. Компания является резидентом «Сколково» и признанным лидером в области обеспечения цифровых доказательств для судебных процессов.