Новая форма онлайн-заявки: фиксируйте доказательства для суда быстрее и точнее | ВебДжастис

Новая форма онлайн-заявки: фиксируйте доказательства для суда быстрее и точнее
Друзья, сегодня мы обновили форму электронной заявки на заверение сайта и электронной почты.
Используя новый интерфейс, теперь можно гораздо точнее сформулировать задание на нотариальное заверение.
Форма онлайн-заявки на заверение сайта предусматривает для пользователя следующие возможности:
- добавление неограниченного количества ссылок на заверение в рамках одного протокола
- описание необходимых дополнительных действий на странице
- добавление задания на заверение файлов или видеозаписей
- указание цели заверения (предмета спора)
- мгновенное определение стоимости заверения