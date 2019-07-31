Новая форма онлайн-заявки: фиксируйте доказательства для суда быстрее и точнее | ВебДжастис

Друзья, сегодня мы обновили форму электронной заявки на заверение сайта и электронной почты.

Используя новый интерфейс, теперь можно гораздо точнее сформулировать задание на нотариальное заверение.


Форма онлайн-заявки на заверение сайта предусматривает для пользователя следующие возможности:

  • добавление неограниченного количества ссылок на заверение в рамках одного протокола
  • описание необходимых дополнительных действий на странице
  • добавление задания на заверение файлов или видеозаписей
  • указание цели заверения (предмета спора)
  • мгновенное определение стоимости заверения



