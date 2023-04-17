Зарабатывайте вместе с нами: запущена партнерская программа ShotApp | ВебДжастис

Зарабатывайте вместе с нами: запущена партнерская программа ShotApp
Уважаемые коллеги и партнеры!
Давно собирались и наконец запустили полноценную реферальную программу для сервиса автоматической фиксации ShotApp
Если вы юрист, адвокат или патентный поверенный, то теперь вы можете получать доход от участия в нашей реферальной программе, а ваши клиенты будут получать скидку на протоколы фиксации доказательств.
Каждому партнеру, пожелавшему участвовать в реферальной программе, генерируется реферальная ссылка с уникальным идентификатором и промокод. При переходе по ссылке или использовании промокода, клиенты партнера получают скидку на протоколирование доказательств, а партнеру начисляется вознаграждение.
Отслеживать актуальную информацию о размере начисленного вознаграждения и о способах его выплаты можно в личном кабинете.
Пишите нам на info@webjustice.ru если хотите принять участие в реферальной программе или оправьте заявку через личный кабинет.