Обновление ShotApp: новые инструменты для фиксации цифровых доказательств | ВебДжастис

Снова обновили расширение ShotApp для браузера. Мы стараемся чтобы поиск и фиксация доказательств в интернет были удобными и быстрыми.

Что нового:

  • Добавили интерактивную инструкцию - КотоГид
  • Возможность фиксировать документы, находящиеся на странице.
  • Возможность сохранения видео со страницы с созданием скриншотов из этого видео.
  • Возможность сохранять и фиксировать исходный код страницы.
  • Проверка аффилированности сайта с другими через общий веб-сервер.
  • Функционал для корпоративных пользователей: командная работа, управление подпиской и пакетным тарифом.

Починили:

  • Ошибки, связанные с системой защиты от подлога данных.
  • Повышена общая стабильность работы расширения.
  • Улучшена производительность при фиксации больших страниц и медиаконтента.
  • Исправлены редкие сбои при сохранении протоколов.
  • Общие улучшения интерфейса и взаимодействия с пользователем.


