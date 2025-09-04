Обновление ShotApp: новые инструменты для фиксации цифровых доказательств | ВебДжастис

Снова обновили расширение ShotApp для браузера. Мы стараемся чтобы поиск и фиксация доказательств в интернет были удобными и быстрыми.

Что нового:

Добавили интерактивную инструкцию - КотоГид

Возможность фиксировать документы, находящиеся на странице.

Возможность сохранения видео со страницы с созданием скриншотов из этого видео.

Возможность сохранять и фиксировать исходный код страницы.

Проверка аффилированности сайта с другими через общий веб-сервер.

Функционал для корпоративных пользователей: командная работа, управление подпиской и пакетным тарифом.

Починили:

Ошибки, связанные с системой защиты от подлога данных.

Повышена общая стабильность работы расширения.

Улучшена производительность при фиксации больших страниц и медиаконтента.

Исправлены редкие сбои при сохранении протоколов.

Общие улучшения интерфейса и взаимодействия с пользователем.



