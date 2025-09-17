Реклама по брендовым запросам конкурентов: победа в ФАС и новая практика защиты бренда | ВебДжастис

Ключевая проблема брендовых запросов (сео специалисты их еще называют витальными) в рекламе поисковых систем заключается в том, что компания вынуждена платить за клики по своему же имени, чтобы противостоять конкурентам, которые активно используют для продвижения своего бизнеса чужие бренды.





Так недобросовестные конкуренты перехватывают ваш трафик, перераспределяя потребительский спрос. В результате правообладатель бренда оказывается втянут в аукцион и вынужден тратить бюджет на защиту собственных позиций в поиске, хотя по логике весь этот трафик должен приходить бесплатно через органическую выдачу. Эта ситуация стала неизбежной данностью для большинства рынков, приводя к неоправданному росту стоимости привлечения клиентов.

При этом рекламные системы, такие как Яндекс.директ максимально в плюсе и лишь подогревают эти возможности различными техническими приемами подачи рекламной информации пользователю. С такой ситуацией столкнулись и мы.





Московская область, сентябрь 2025 года — Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Московской области вынесло прецедентное решение по делу № 050/01/14.6-2445/2024, которое четко определяет границы допустимого поведения в цифровой рекламе. Согласно решению, использование чужого товарного знака для привлечения клиентов через контекстную рекламу является нарушением антимонопольного законодательства.





Суть дела

Заявителем выступил индивидуальный предприниматель Седых Евгений Николаевич — правообладатель комбинированного товарного знака № 751626 «Webjustice Интернет-правосудие», используемого для оказания услуг по заверению информации в интернете (например, фиксация переписки для суда).

Ответчиком стала АНО «Судебно-экспертный центр «Специалист», оказывающая услуги компьютерно-технической экспертизы и заверения переписки.





Осенью 2024 года ИП Седых обнаружил, что при вводе в поисковой системе «Яндекс» запроса «вебджастис» (транслитерация его товарного знака) пользователям в приоритетном порядке демонстрируется рекламное объявление конкурента — АНО «СЭЦ «Специалист».

По запросу ФАС компания «Яндекс» подтвердила, что в настройках рекламной кампании использовались ключевые слова: «webjustice.ru», «диджитал нотариус», «digital notarius», «вебджастис»». При этом в списке отсутствовали названия самой организации или обозначения, непосредственно связанные с ее деятельностью.





Наша позиция

Действия конкурента создают смешение между двумя организациями, направлены на недобросовестное перераспределение потребительского спроса и нарушают пункт 1 статьи 14.6 Закона «О защите конкуренции».





Рассмотрение дела и выводы ФАС

Комиссия ФАС установила:

Оба субъекта осуществляют деятельность на одном товарном рынке — услуги по заверению переписки в интернете;

Географические границы рынка — Москва и Московская область;

Услуги конкурентов взаимозаменяемы, несмотря на попытку Ответчика представить их как разнородные;

Использованное обозначение «вебджастис» сходно до степени смешения с товарным знаком «Webjustice Интернет-правосудие» с точки зрения потребителя.





Решение ФАС

ФАС признала действия АНО «СЭЦ «Специалист» недобросовестной конкуренцией, установив:

Целенаправленное использование чужого бренда для перехвата клиентов;

Противоречие закону и честным обычаям делового оборота;

Потенциальную возможность причинения убытков (в том числе упущенной выгоды).





Резолютивная часть:

АНО «СЭЦ «Специалист» признана нарушившей пункт 1 статьи 14.6 Закона «О защите конкуренции»;

Вынесено обязательное предписание о прекращении нарушения;

Материалы дела переданы для возбуждения административного производства по статье 14.33 КоАП РФ, предусматривающей штрафы от 0,01% до 0,15% выручки, но не менее 100 000 рублей.





Значение решения для digital-рынка России

Использование чужого товарного знака (в том числе в транслитерации) в настройках контекстной рекламы — это прямое нарушение закона;

Даже если бренд не упоминается в тексте объявления, его использование в ключевых словах уже может быть признано недобросовестной конкуренцией;

Нарушителям грозят не только предписания, но и значительные административные штрафы;

Решение усиливает защиту брендов в digital-среде и предоставляет эффективный механизм защиты для правообладателей.





Комментарий компании Webjustice:

«Данное решение ФАС — важный шаг в сторону честной конкуренции в цифровом пространстве. Мы рады, что антимонопольный орган подтвердил: попытки извлечь выгоду из узнаваемости чужого бренда недопустимы и будут пресекаться. Это победа не только для нас, но и для всех добросовестных участников рынка», — прокомментировал Евгений Седых, основатель Webjustice.



