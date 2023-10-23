Удобная фиксация доказательств: скриншоты в ShotApp теперь сгруппированы по доменам | ВебДжастис
Прежде все сделанные скриншоты в расширении демонстрировались пользователю в обратной последовательности их создания, без разбивки на сайты, к которым они относятся.
Теперь скриншоты отображаются также в обратной последовательности, но разбиты на вкладки согласно доменам фиксируемых сайтов. Полагаем такая форма представления будет более удобной и наглядной при фиксации информации на нескольких сайтах в рамках одного протокола (сессии).
Надеемся, что наши постоянные клиенты IP юристы оценят это нововведение. Ждем обратную связь.
