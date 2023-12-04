Новая услуга Веб-архив.ру: защищенное архивирование интернет-страниц | ВебДжастис

Бесплатный проект Веб-архив.ру был запущен нами в 2016 году. На нем никогда не было ни рекламы ни платы за его использование. Проект был и остается полностью дотационным, а желания завешивать его рекламой, несмотря на неплохую посещаемость, нет - не хочется портить интерфейсы сайта и настроение пользователям.





Изначально миссия сервиса Веб-архив.ру заключалась в том, чтобы предоставить удобный русскоязычный интерфейс для доступа к материалам Архива Интернет вне зависимости от доступности последнего.

Между тем за прошедшие годы мы получили сотни писем от владельцев сайтов об удалении архивных копий и сайтов, и примерно такое же количество писем от пользователей которые по той или иной причине не могут найти нужные им архивные копии (в том числе это правообладатели, которые столкнулись в суде с проблемой исключения архивных копий интернет-страниц их владельцами из Архива-Интернет).





Указанные обстоятельства подтолкнули нас к решению о добавлении в сервис Веб-архив.ру услуги архивации интернет-страниц по запросу и хранение таких защищенных копий в непубличной части архива.

Стоимость архивирования и хранения непубличной (защищенной) архивной копии составит 49 руб., без ограничения срока хранения.





Мы думаем, что выбрали непростой, но несомненно интересный путь для этого проекта. Будем держать в курсе новых фичей, которые будут постепенно появляться в Российском Веб-архиве.

Мы открыты для предложений и идей. Пишите нам на info@webjustice.ru