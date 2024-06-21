Новые возможности ShotApp Desktop: быстрые скриншоты, проверка доменов и горячие клавиши | ВебДжастис

На днях мы выкатили очередное обновление расширения ShotApp Desktop чтобы было еще удобнее и быстрее фиксировать информацию в интернет. Итак, что нового:

  • добавили контекстное меню /чтобы сделать скриншот, или записать экран просто кликните правой кнопкой мыши и выберите нужное действие/
  • добавили возможность мгновенно узнать администратора домена сайта, на странице которого вы находитесь
  • добавили постоянные поля для ваших контактных данных /оценят те кто пользуется расширением постоянно, теперь не нужно заполнять данные о себе каждый раз/
  • добавили горячие клавиши по основным функциям для продвинутых пользователей


*Пользователям, у которых уже установлено расширение, никаких действий совершать не потребуется, оно должно обновиться автоматически

