Новые возможности ShotApp Desktop: быстрые скриншоты, проверка доменов и горячие клавиши | ВебДжастис

На днях мы выкатили очередное обновление расширения ShotApp Desktop чтобы было еще удобнее и быстрее фиксировать информацию в интернет. Итак, что нового:

добавили контекстное меню /чтобы сделать скриншот, или записать экран просто кликните правой кнопкой мыши и выберите нужное действие/

добавили возможность мгновенно узнать администратора домена сайта , на странице которого вы находитесь

добавили постоянные поля для ваших контактных данных /оценят те кто пользуется расширением постоянно, теперь не нужно заполнять данные о себе каждый раз/

добавили горячие клавиши по основным функциям для продвинутых пользователей





*Пользователям, у которых уже установлено расширение, никаких действий совершать не потребуется, оно должно обновиться автоматически