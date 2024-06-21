Новые возможности ShotApp Desktop: быстрые скриншоты, проверка доменов и горячие клавиши | ВебДжастис

Новые возможности ShotApp Desktop: быстрые скриншоты, проверка доменов и горячие клавиши
На днях мы выкатили очередное обновление расширения ShotApp Desktop чтобы было еще удобнее и быстрее фиксировать информацию в интернет. Итак, что нового:
- добавили контекстное меню /чтобы сделать скриншот, или записать экран просто кликните правой кнопкой мыши и выберите нужное действие/
- добавили возможность мгновенно узнать администратора домена сайта, на странице которого вы находитесь
- добавили постоянные поля для ваших контактных данных /оценят те кто пользуется расширением постоянно, теперь не нужно заполнять данные о себе каждый раз/
- добавили горячие клавиши по основным функциям для продвинутых пользователей
*Пользователям, у которых уже установлено расширение, никаких действий совершать не потребуется, оно должно обновиться автоматически