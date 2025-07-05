05.07.2025

Масштабное обновление ShotApp: новые функции для десктопа и мобильных приложений | ВебДжастис

Мультяшный робот-кот белого цвета с синими деталями, стоящий рядом со смартфоном, на экране которого написано PRTSC. Вокруг персонажа расположены иконки различных интернет-сервисов и социальных сетей, включая Ozon, YouTube, Telegram, Instagram, Wildberries и другие.Недавно мы полностью обновили расширение для браузера ShotApp Desktop PRO


Что нового:

  • Новый дизайн с котиками
  • Авторизация для пользователей пакетов и подписки
  • Функционал для корпоративных пользователей
  • Мгновенная проверка владельца сайта
  • Сохранение видео с веб-страниц
  • Усилили защиту от случайной или преднамеренной подмены данных
  • Исправили ошибки, повысили производительность
  • И еще много новых функций и улучшений прежних


Попутно выкатили важные обновления для iOS и Android приложений ShotApp. Реализовали:

  • Использование моб. приложений в рамках пакетов и подписки
  • Автозаполнение данных, указанных пользователем ранее
  • Улучшили прогресс-бар загрузки данных на сервер, стало понятнее что происходит и когда это закончится ))


Если мы что-то сломали в новых версиях, пишите в нашу техническую поддержку, с радостью починим

