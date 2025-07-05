Масштабное обновление ShotApp: новые функции для десктопа и мобильных приложений | ВебДжастис

Масштабное обновление ShotApp: новые функции для десктопа и мобильных приложений
Недавно мы полностью обновили расширение для браузера ShotApp Desktop PRO
Что нового:
- Новый дизайн с котиками
- Авторизация для пользователей пакетов и подписки
- Функционал для корпоративных пользователей
- Мгновенная проверка владельца сайта
- Сохранение видео с веб-страниц
- Усилили защиту от случайной или преднамеренной подмены данных
- Исправили ошибки, повысили производительность
- И еще много новых функций и улучшений прежних
Попутно выкатили важные обновления для iOS и Android приложений ShotApp. Реализовали:
- Использование моб. приложений в рамках пакетов и подписки
- Автозаполнение данных, указанных пользователем ранее
- Улучшили прогресс-бар загрузки данных на сервер, стало понятнее что происходит и когда это закончится ))
Если мы что-то сломали в новых версиях, пишите в нашу техническую поддержку, с радостью починим