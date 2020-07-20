Автоматическая фиксация доказательств: новый уровень точности в суде | ВебДжастис

Обновлен сервис автоматической фиксации доказательств на смартфонах.

Теперь в протоколах фиксации фото-доказательств выводится точный адрес съемки. Ранее выводились только координаты.

ShotApp в автоматическом режиме формирует протокол осмотра доказательств на основе снятых вами фотографий.

Использование ShotApp избавит вас от необходимости переноса фото с метаданными на компьютер, самостоятельной подготовки письменного документа для суда, и в результате от излишнего бремени доказывания происхождения, даты и места съемки.

В протоколе уже есть все необходимые атрибуты для принятия его в качестве достоверного письменного доказательства судом, включая:

штамп времени

данные о мобильном устройстве

сами фотографии

метаданные exif

координаты и адрес места съемки.

*Протоколы хранятся в электронном виде 3-х лет