Автоматическая фиксация доказательств: новый уровень точности в суде | ВебДжастис

Обновлен сервис автоматической фиксации доказательств на смартфонах.

Теперь в протоколах фиксации фото-доказательств выводится точный адрес съемки. Ранее выводились только координаты.

ShotApp в автоматическом режиме формирует протокол осмотра доказательств на основе снятых вами фотографий.

Использование ShotApp избавит вас от необходимости переноса фото с метаданными на компьютер, самостоятельной подготовки письменного документа для суда, и в результате от излишнего бремени доказывания происхождения, даты и места съемки.

В протоколе уже есть все необходимые атрибуты для принятия его в качестве достоверного письменного доказательства судом, включая:

  • штамп времени
  • данные о мобильном устройстве
  • сами фотографии
  • метаданные exif
  • координаты и адрес места съемки.

*Протоколы хранятся в электронном виде 3-х лет

