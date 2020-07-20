Автоматическая фиксация доказательств: новый уровень точности в суде | ВебДжастис

Автоматическая фиксация доказательств: новый уровень точности в суде
Обновлен сервис автоматической фиксации доказательств на смартфонах.
Теперь в протоколах фиксации фото-доказательств выводится точный адрес съемки. Ранее выводились только координаты.
ShotApp в автоматическом режиме формирует протокол осмотра доказательств на основе снятых вами фотографий.
Использование ShotApp избавит вас от необходимости переноса фото с метаданными на компьютер, самостоятельной подготовки письменного документа для суда, и в результате от излишнего бремени доказывания происхождения, даты и места съемки.
В протоколе уже есть все необходимые атрибуты для принятия его в качестве достоверного письменного доказательства судом, включая:
- штамп времени
- данные о мобильном устройстве
- сами фотографии
- метаданные exif
- координаты и адрес места съемки.
*Протоколы хранятся в электронном виде 3-х лет