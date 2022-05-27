Приложение ShotApp теперь в NashStore: защита доказательств для суда | ВебДжастис

В мае 2022 года был запущен отечественный магазин приложений для мобильных устройств nashstore.ru





Рады сообщить, что с 27 мая 2022 года наше мобильное приложение для фиксации доказательств на мобильных устройствах с операционной системой Android доступно для скачивания в магазине nashstore.ru





Приложение ShotApp весит немного, около 30 Mb, но в случае нарушений ваших прав, оно будет вашим незаменимым помощником по сбору доказательств для суда будь то электронная переписка или информация, размещенная на сайте или в мобильном приложении.