Как зафиксировать доказательства с мобильного телефона для суда: презентация приложения ShotApp | ВебДжастис
Мы просыпаемся и засыпаем с мобильными телефонами, смотрим в них новости,делаем публикации в Instagram и других социальных сетях, ведем переписку в WhatsApp, Telegram,Facebook mеssenger
Порой случается так, что информация на смартфоне требуется для представления в суд в качестве доказательства.
Вместе с тем, зачастую судьи не горят желанием осматривать телефоны в судебном заседании, и как правило предлагают участникам дела представить распечатку скриншотов или протокол осмотра доказательств,а в отдельных случаях заявить ходатайство о проведении экспертизы в отношении информации на телефоне.
И тут возникают сложности так как, нотариальное заверение скриншотов достаточно дорогостоящая процедура и по этой причине не во всех ситуациях она уместна. Проведение экспертизы мобильного устройства в суде обойдется еще дороже, при этом потребуется передать смартфон экспертам, что делает такой способ получения доказательств малопривлекательным.
Достаточно давно мы задумались о создании на базе Программного комплекса “ВЕБДЖАСТИС” мобильного клиента для автоматической фиксации скриншотов, а также изображений, полученных при помощи камеры телефона в неизменном виде.
Рады сообщить, что буквально на днях такое приложение появится в Play market (google play)
Мобильное приложение Shotapp на страже защиты прав граждан
Займы между физлицами
- Признание долга
- Подтверждение условий займа
- Доказывание возврата займа (займодавец злоупотребляет нахождением у него подлинника вашей расписки в отсутствие доказательств возврата долга)
Трудовые споры
- Принудительно отправили в отпуск без содержания
- Работодатель задолжал серую зарплату
- Вынудили написать заявление об увольнении
- Уволили, а трудового договора нет
Семейные споры
- Доказать несение расходов на содержание ребенка (участие в содержании детей)
- Подтвердить воспрепятствование общению с ребенком
- Установить наличие общего имущества, находящегося или приобретенного на имя третьих лиц
- Доказать приобретение в период брака имущества за счет личных средств
- Подтвердить отчуждение или сокрытие общего имущества
- Доказать фактическое ведение совместного хозяйства
- Доказать или опровергнуть факт раздельного или совместного проживания супругов
- Подтвердить факт супружеской неверности
- Доказать факт жестокого обращения с супругом или несовершеннолетними детьми
- Нарушение установленного решением суда порядка встреч с ребенком
Споры о защите прав потребителей
- Зафиксировать недостатки объекта строительства (в том числе по ДДУ)
- Зафиксировать продажу товара с нарушением комплектности (ассортимента)
- Зафиксировать продажу некачественного товара
- Зафиксировать наличие повреждений товара, при вскрытии упаковки
- Зафиксировать переписку с продавцом в мессенджере или по эл. почте
Причинение вреда
- Залитие квартиры
- Порча движимого и недвижимого имущества
Административные и уголовные дела
Угрозы, в том числе звонки и смс сообщения со стороны коллекторов
Мобильное приложение Shotapp - надежный инструмент для профессиональных юристов
Товарные знаки, фирменные наименования
- Конкурент использует ваш товарный знак в баннерной или контекстной рекламе на мобильных устройствах
- Ваш товарный знак или фирменное наименование используется в чужом мобильном приложении
Заключение и исполнении договоров
- Заказчик отказывается платить за выполненную работу
- Заказчик отказывается от договора и требует вернуть аванс
- Сторона договора ссылается на обстоятельства, которые опровергаются электронной перепиской или доказательствами в Интернет
- Подтвердить факт передачи товара в определенном месте
- Подтвердить недостатки передаваемого товара
- Зафиксировать доказательства фактического выполнения работ (оказания услуг)
Корпоративные споры
- Зафиксировать присутствие или отсутствие лица в определенное время в определенном месте
- Зафиксировать нахождение или отсутствие вещи в определенное время в определенном месте
Банкротство
- Доказать факт преднамеренного или фиктивного банкротства (эл переписка)
UPD: Мобильное приложение ShotApp доступно для телефонов с операционной системой Android и iOS