Как зафиксировать доказательства с мобильного телефона для суда: презентация приложения ShotApp | ВебДжастис

Мы просыпаемся и засыпаем с мобильными телефонами, смотрим в них новости,делаем публикации в Instagram и других социальных сетях, ведем переписку в WhatsApp, Telegram,Facebook mеssenger





Порой случается так, что информация на смартфоне требуется для представления в суд в качестве доказательства.





Вместе с тем, зачастую судьи не горят желанием осматривать телефоны в судебном заседании, и как правило предлагают участникам дела представить распечатку скриншотов или протокол осмотра доказательств,а в отдельных случаях заявить ходатайство о проведении экспертизы в отношении информации на телефоне.





И тут возникают сложности так как, нотариальное заверение скриншотов достаточно дорогостоящая процедура и по этой причине не во всех ситуациях она уместна. Проведение экспертизы мобильного устройства в суде обойдется еще дороже, при этом потребуется передать смартфон экспертам, что делает такой способ получения доказательств малопривлекательным.





Достаточно давно мы задумались о создании на базе Программного комплекса “ВЕБДЖАСТИС” мобильного клиента для автоматической фиксации скриншотов, а также изображений, полученных при помощи камеры телефона в неизменном виде.

Рады сообщить, что буквально на днях такое приложение появится в Play market (google play)









Мобильное приложение Shotapp на страже защиты прав граждан





Займы между физлицами



Признание долга

Подтверждение условий займа

Доказывание возврата займа (займодавец злоупотребляет нахождением у него подлинника вашей расписки в отсутствие доказательств возврата долга)

Трудовые споры

Принудительно отправили в отпуск без содержания

Работодатель задолжал серую зарплату

Вынудили написать заявление об увольнении

Уволили, а трудового договора нет





Семейные споры

Доказать несение расходов на содержание ребенка (участие в содержании детей)

Подтвердить воспрепятствование общению с ребенком

Установить наличие общего имущества, находящегося или приобретенного на имя третьих лиц

Доказать приобретение в период брака имущества за счет личных средств

Подтвердить отчуждение или сокрытие общего имущества

Доказать фактическое ведение совместного хозяйства

Доказать или опровергнуть факт раздельного или совместного проживания супругов

Подтвердить факт супружеской неверности

Доказать факт жестокого обращения с супругом или несовершеннолетними детьми

Нарушение установленного решением суда порядка встреч с ребенком





Споры о защите прав потребителей

Зафиксировать недостатки объекта строительства (в том числе по ДДУ)

Зафиксировать продажу товара с нарушением комплектности (ассортимента)

Зафиксировать продажу некачественного товара

Зафиксировать наличие повреждений товара, при вскрытии упаковки

Зафиксировать переписку с продавцом в мессенджере или по эл. почте





Причинение вреда

Залитие квартиры

Порча движимого и недвижимого имущества





Административные и уголовные дела



Угрозы, в том числе звонки и смс сообщения со стороны коллекторов









Мобильное приложение Shotapp - надежный инструмент для профессиональных юристов





Товарные знаки, фирменные наименования

Конкурент использует ваш товарный знак в баннерной или контекстной рекламе на мобильных устройствах

Ваш товарный знак или фирменное наименование используется в чужом мобильном приложении





Заключение и исполнении договоров

Заказчик отказывается платить за выполненную работу

Заказчик отказывается от договора и требует вернуть аванс

Сторона договора ссылается на обстоятельства, которые опровергаются электронной перепиской или доказательствами в Интернет

Подтвердить факт передачи товара в определенном месте

Подтвердить недостатки передаваемого товара

Зафиксировать доказательства фактического выполнения работ (оказания услуг)





Корпоративные споры



Зафиксировать присутствие или отсутствие лица в определенное время в определенном месте

Зафиксировать нахождение или отсутствие вещи в определенное время в определенном месте





Банкротство

Доказать факт преднамеренного или фиктивного банкротства (эл переписка)









UPD: Мобильное приложение ShotApp доступно для телефонов с операционной системой Android и iOS





