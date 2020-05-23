Как зафиксировать доказательства с мобильного телефона для суда: презентация приложения ShotApp | ВебДжастис

Логотип приложения ShotApp, состоящий из синего круга, внутри которого находится белое изображение щита с иконкой фотоаппарата в центре; под иконкой расположена надпись «ShotApp».Мы просыпаемся и засыпаем с мобильными телефонами, смотрим в них новости,делаем публикации в Instagram и других социальных сетях, ведем переписку в WhatsApp, Telegram,Facebook mеssenger


Порой случается так, что информация на смартфоне требуется для представления в суд в качестве доказательства.


Вместе с тем, зачастую судьи не горят желанием осматривать телефоны в судебном заседании, и как правило предлагают участникам дела представить распечатку скриншотов или протокол осмотра доказательств,а в отдельных случаях заявить ходатайство о проведении экспертизы в отношении информации на телефоне.


И тут возникают сложности так как, нотариальное заверение скриншотов достаточно дорогостоящая процедура и по этой причине не во всех ситуациях она уместна. Проведение экспертизы мобильного устройства в суде обойдется еще дороже, при этом потребуется передать смартфон экспертам, что делает такой способ получения доказательств малопривлекательным.


Достаточно давно мы задумались о создании на базе Программного комплекса “ВЕБДЖАСТИС” мобильного клиента для автоматической фиксации скриншотов, а также изображений, полученных при помощи камеры телефона в неизменном виде.

Рады сообщить, что буквально на днях такое приложение появится в Play market (google play)



Мобильное приложение Shotapp на страже защиты прав граждан


Займы между физлицами

  • Признание долга
  • Подтверждение условий займа
  • Доказывание возврата займа (займодавец злоупотребляет нахождением у него подлинника вашей расписки в отсутствие доказательств возврата долга)

Трудовые споры

  • Принудительно отправили в отпуск без содержания
  • Работодатель задолжал серую зарплату
  • Вынудили написать заявление об увольнении
  • Уволили, а трудового договора нет


Семейные споры

  • Доказать несение расходов на содержание ребенка (участие в содержании детей)
  • Подтвердить воспрепятствование общению с ребенком
  • Установить наличие общего имущества, находящегося или приобретенного на имя третьих лиц
  • Доказать приобретение в период брака имущества за счет личных средств
  • Подтвердить отчуждение или сокрытие общего имущества
  • Доказать фактическое ведение совместного хозяйства
  • Доказать или опровергнуть факт раздельного или совместного проживания супругов
  • Подтвердить факт супружеской неверности
  • Доказать факт жестокого обращения с супругом или несовершеннолетними детьми
  • Нарушение установленного решением суда порядка встреч с ребенком


Споры о защите прав потребителей

  • Зафиксировать недостатки объекта строительства (в том числе по ДДУ)
  • Зафиксировать продажу товара с нарушением комплектности (ассортимента)
  • Зафиксировать продажу некачественного товара
  • Зафиксировать наличие повреждений товара, при вскрытии упаковки
  • Зафиксировать переписку с продавцом в мессенджере или по эл. почте


Причинение вреда

  • Залитие квартиры
  • Порча движимого и недвижимого имущества


Административные и уголовные дела

Угрозы, в том числе звонки и смс сообщения со стороны коллекторов



Мобильное приложение Shotapp - надежный инструмент для профессиональных юристов


Товарные знаки, фирменные наименования

  • Конкурент использует ваш товарный знак в баннерной или контекстной рекламе на мобильных устройствах
  • Ваш товарный знак или фирменное наименование используется в чужом мобильном приложении


Заключение и исполнении договоров

  • Заказчик отказывается платить за выполненную работу
  • Заказчик отказывается от договора и требует вернуть аванс
  • Сторона договора ссылается на обстоятельства, которые опровергаются электронной перепиской или доказательствами в Интернет
  • Подтвердить факт передачи товара в определенном месте
  • Подтвердить недостатки передаваемого товара
  • Зафиксировать доказательства фактического выполнения работ (оказания услуг)


Корпоративные споры

  • Зафиксировать присутствие или отсутствие лица в определенное время в определенном месте
  • Зафиксировать нахождение или отсутствие вещи в определенное время в определенном месте


Банкротство

  • Доказать факт преднамеренного или фиктивного банкротства (эл переписка)



UPD: Мобильное приложение ShotApp доступно для телефонов с операционной системой Android и iOS


