Как узнать владельца сайта для подачи иска: запуск автоматизированного WHOIS-сервиса | ВебДжастис

Запущен продвинутый WHOIS сервис по установлению администратора домена. Когда необходимо обратиться в суд к владельцу сайта, не обойтись без сведений о нем, необходимых для подготовки искового заявления.





В ситуации, когда в данных whois информация об администраторе сайта скрыта, выходом из ситуации является адвокатский запрос регистратору домена. Это поможет получить необходимую информацию за умеренную плату.







Именно в целях автоматизации создания и отправки указанных адвокатских запросов и был разработан новый сервис Вебджастис. Ваша заявка попадает адвокатам, подключенным к сервису, и они направляют регистратору запрос на предоставление необходимой информации об администраторе домена. Указанная информация обычно включает наименование (ФИО) администратора домена и его адрес.







Сервис находится в режиме тестирования. Предложения и замечания по работе сервиса направляйте по адресу: info@webjustice.ru





