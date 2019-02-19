Как узнать владельца сайта для подачи иска: запуск автоматизированного WHOIS-сервиса | ВебДжастис
Запущен продвинутый WHOIS сервис по установлению администратора домена. Когда необходимо обратиться в суд к владельцу сайта, не обойтись без сведений о нем, необходимых для подготовки искового заявления.
Private Person Как узнать?
В ситуации, когда в данных whois информация об администраторе сайта скрыта, выходом из ситуации является адвокатский запрос
регистратору домена. Это поможет получить необходимую информацию за умеренную плату.
Именно в целях автоматизации создания и отправки указанных адвокатских запросов и был разработан новый сервис Вебджастис.
Ваша заявка попадает адвокатам, подключенным к сервису, и они направляют регистратору запрос на предоставление необходимой информации об администраторе домена. Указанная информация обычно
включает наименование (ФИО) администратора домена и его адрес.
Сервис находится в режиме тестирования. Предложения и замечания по работе сервиса направляйте по адресу: info@webjustice.ru