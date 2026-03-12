Обновление ShotApp: запись экрана на Android, улучшенная авторизация и промокоды | ВебДжастис
Отдел разработки сообщает про обновление ShotApp для iOS и Android. Что нового?
Запись экрана теперь и на Android
Теперь можно фиксировать не только итоговое состояние страницы, но и весь процесс и действия.
Видео позволяет сохранить:
- переходы между экранами приложений или по внешним ссылкам
- взаимодействие с интерфейсом
- динамические изменения контента
Это особенно важно в ситуациях, когда необходимо подтвердить последовательность действий, связи и изменение контента.
При этом выбрав ключевые кадры, вы не перегружаете протокол и суду проще ориентироваться в ваших доказательствах, он обратится к видео если ему потребуется.
Авторизация и работа с подпиской/пакетами
Авторизуйтесь, чтобы получить доступ к полному функционалу приложения по оплаченному тарифу.
Скидки по промокодам
Ищите промокоды у наших партнеров и в наших социальных сетях
обновить ShotApp на iOS | обновить ShotApp на Android | обновить ShotApp в Rustore