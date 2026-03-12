Обновление ShotApp: запись экрана на Android, улучшенная авторизация и промокоды | ВебДжастис

Отдел разработки сообщает про обновление ShotApp для iOS и Android. Что нового?

Запись экрана теперь и на Android

Теперь можно фиксировать не только итоговое состояние страницы, но и весь процесс и действия.

Видео позволяет сохранить:

переходы между экранами приложений или по внешним ссылкам

взаимодействие с интерфейсом

динамические изменения контента





Это особенно важно в ситуациях, когда необходимо подтвердить последовательность действий, связи и изменение контента.

При этом выбрав ключевые кадры, вы не перегружаете протокол и суду проще ориентироваться в ваших доказательствах, он обратится к видео если ему потребуется.

Авторизация и работа с подпиской/пакетами

Авторизуйтесь, чтобы получить доступ к полному функционалу приложения по оплаченному тарифу.

