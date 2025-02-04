04.02.2025 Новости вебджастис | Все публикации

Электронные доказательства в суде: круглый стол с МГЮА им. О.Е. Кутафина | ВебДжастис

Юридическая суббота, 1 февраля 2025

С 2024 года Интернет-правосудие сотрудничает с Московским Государственным Юридическим Университетом имени О.Е. Кутафина.


Мы очень рады возможности делиться со студентами, будущими юристами, целеустремленными и талантливыми ребятами своими знаниями и опытом в сфере Legal Tech, в том числе в части фиксации и использования электронных доказательств.


В декабре 2024 совместно с базовой кафедрой гражданского и административного судопроизводства имени М.С.Шакарян мы организовали и провели конкурс по электронным доказательствам, по итогам которого победители были отмечены памятными призами.


В этот раз, мы обсудили со студентами МГЮА им.Кутафина использование электронных доказательств в гражданском и арбитражном процессе.

Ребята педантично и профессионально подошли к организации круглого стола, была обеспечена модерация, выступающие подготовили свои тезисы и даже поучаствовали в прениях относительно спорных вопросов о возможном изменении нормативно-правового регулирования применения электронных доказательств в судебном процессе.


В круглом столе в качестве экспертов приняли участие:

⭐️ Бегичев Александр Валерьевич – д.ю.н., нотариус

⭐️ Мацкевич Петр Николаевич – к.ю.н., адвокат

⭐️ Немкова Виктория Александровна – судья Арбитражного суда Московской области

⭐️ Седых Евгений Николаевич – основатель сервисов WEBJUSTICE и ShotApp


Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — единственный юридический вуз-участник программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030"


Групповая фотография студентов в университетской аудитории на фоне проектора с информацией о модераторе сессии. В центре стоят молодые люди и девушки в деловой и повседневной одежде, многие держат в руках раздаточные материалы. В первом ряду несколько человек сидят или присели на корточки. На экране видна надпись: «Модератор сессии „Правовая природа электронных доказательств в гражданском и арбитражном судопроизводстве“» и фотография девушки-модератора.


Группа из пяти молодых людей — четырех девушек и одного парня — стоят на сцене во время мероприятия. Все участники держат в руках книги в бордовых переплетах с надписью «Избранные труды» и черные брендированные сумки с надписью «Для убойных доказательств» и изображением робота. Девушки одеты в деловом стиле (костюмы, платья), парень — в белом поло. На заднем плане виден экран с информацией о спикере и логотипами. Справа внизу расположена надпись «МГЮА: ГУЛАНОВА ФИРУЗА».


Женщина в черной рубашке держит благодарственную грамоту, стоя рядом с другой женщиной в полосатом свитере в светлом помещении. На заднем плане мужчина в костюме сидит за столом и хлопает.


Двое мужчин стоят в помещении, вероятно, в конференц-зале или аудитории. Мужчина слева, с бородой, одетый в темно-синий фактурный пиджак и синюю рубашку, держит в руках благодарственную грамоту в рамке. Мужчина справа, в очках и темно-синем костюме с клетчатой рубашкой, стоит рядом и слегка придерживает рамку. На переднем плане видна табличка с надписью «МАЦКЕВИЧ Петр Николаевич», две бутылки воды и часть стола. На заднем плане виден большой черный экран монитора. Освещение яркое, студийное.


Мужчина в деловом костюме и женщина в полосатом свитере стоят в учебной аудитории. Мужчина держит в руках благодарственную грамоту, оба улыбаются и смотрят в камеру. На шеях у них красные бейджи участников конференции. На переднем плане видна табличка с именем «НЕМКОВА Виктория Александровна», а на столе стоят бутылки с водой.


Двое мужчин стоят рядом и держат благодарственную грамоту в рамках официального мероприятия. Слева молодой мужчина в синем костюме с красной лентой на шее, справа — мужчина в очках, синем пиджаке и клетчатой рубашке. На фоне виден еще один мужчина, сидящий за столом. В правом нижнем углу наложена текстовая метка 'МГЮА: ГУЛАНОВА ФИРУЗА'.


Мужчина с бородой и в темно-синем пиджаке в мелкую клетку выступает на мероприятии, держа в одной руке микрофон, а в другой — почетную грамоту в рамке. На фоне находится большой выключенный экран, стол с бутылками воды и микрофоном на стойке.


Мужчина с бородой и уложенными волосами сидит в кресле за столом, держа в руке микрофон и активно жестикулируя во время выступления. Он одет в темно-синий пиджак с фактурным узором и синюю рубашку. Перед ним на столе стоит ноутбук Huawei, бутылки с водой Saint Spring и именная табличка с надписью «СЕДЫХ Евгений Николаевич».


Группа студентов в деловом стиле одежды сидит за столами в учебной аудитории. В центре кадра — молодая девушка со светлыми волосами в сером пиджаке, смотрящая прямо в камеру. Рядом с ней сидят другие учащиеся, занятые учебой или слушающие лекцию. На заднем плане виден синий стенд с текстом на русском языке, частично читаемым как «Твоего будущего». Атмосфера формального мероприятия или конференции.


Женщина с темными волосами в черной блузке сидит в кресле за столом на официальном мероприятии. Перед ней стоит табличка с именем «НЕМКОВА Виктория Александровна», две бутылки воды «Святой Источник» и микрофон на стойке.


Мужчина в синем пиджаке, белой рубашке и галстуке сидит в кресле за столом переговоров, держа микрофон в руке и выступая. На груди у него бейдж с надписью «МАЦКЕВИЧ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ», рядом на столе стоит табличка с таким же именем. Рядом видна часть женщины в черном, а на заднем фоне установлены микрофонные стойки.


Мужчина с бородой в синем кардигане сидит за столом на конференции, держит микрофон в одной руке и ноутбук Huawei на коленях, активно жестикулируя во время выступления. На столе перед ним стоят именные таблички с именами «МАЦКЕВИЧ Петр Николаевич» и «СЕДЫХ Евгений Николаевич», а также бутылки с водой.


Группа молодых людей и преподаватель позируют для группового фото после выступления на конференции. Слева направо: девушка в сером пиджаке, девушка в черном пиджаке, парень в рубашке и галстуке, девушка в ярко-красном пиджаке, девушка в черном платье, девушка со светлыми волосами в белой блузке, девушка в нежно-розовой рубашке и взрослая женщина в полосатом джемпере и красной юбке. В руках у многих участников находятся книги и тематические брошюры. На заднем плане виден проекционный экран с текстом на русском языке о судебных доказательствах. Слева на заднем плане частично виден еще один мужчина в костюме, сидящий в кресле.


Женщина средних лет с каштановыми волосами в ярко-желтом свитере сидит за столом на фоне стены с геометрическим рисунком; перед ней стоит бутылка воды и табличка с именем, рядом видна рука другого человека, держащая микрофон.


Женщина и мужчина стоят перед фоном с надписью «Верить в себя». Женщина в полосатом джемпере держит микрофон, мужчина в пиджаке и рубашке в клетку держит в руках образец напольного покрытия и второй микрофон.


Компания Интернет-правосудие выражает благодарность преподавательскому составу МГЮА, а также лично Самсоновой Марии Витимовне и Черных Ирине Ильиничне за приглашение и высокий уровень организации круглого стола.


Автор фотографий: Гуланова Фируза

Читайте также


© 2013 - 2026 Интернет-правосудие

  • telegram vk Skolkovo