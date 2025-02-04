Электронные доказательства в суде: круглый стол с МГЮА им. О.Е. Кутафина | ВебДжастис

Юридическая суббота, 1 февраля 2025

С 2024 года Интернет-правосудие сотрудничает с Московским Государственным Юридическим Университетом имени О.Е. Кутафина.





Мы очень рады возможности делиться со студентами, будущими юристами, целеустремленными и талантливыми ребятами своими знаниями и опытом в сфере Legal Tech, в том числе в части фиксации и использования электронных доказательств.





В декабре 2024 совместно с базовой кафедрой гражданского и административного судопроизводства имени М.С.Шакарян мы организовали и провели конкурс по электронным доказательствам, по итогам которого победители были отмечены памятными призами.





В этот раз, мы обсудили со студентами МГЮА им.Кутафина использование электронных доказательств в гражданском и арбитражном процессе.

Ребята педантично и профессионально подошли к организации круглого стола, была обеспечена модерация, выступающие подготовили свои тезисы и даже поучаствовали в прениях относительно спорных вопросов о возможном изменении нормативно-правового регулирования применения электронных доказательств в судебном процессе.





В круглом столе в качестве экспертов приняли участие:

⭐️ Бегичев Александр Валерьевич – д.ю.н., нотариус

⭐️ Мацкевич Петр Николаевич – к.ю.н., адвокат

⭐️ Немкова Виктория Александровна – судья Арбитражного суда Московской области

⭐️ Седых Евгений Николаевич – основатель сервисов WEBJUSTICE и ShotApp





Університет імені О.Е. Кутафина (МГЮА) — единственный юридический вуз-участник программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030"

































































Компания Интернет-правосудие выражает благодарность преподавательскому составу МГЮА, а также лично Самсоновой Марии Витимовне и Черных Ирине Ильиничне за приглашение и высокий уровень организации круглого стола.





Автор фотографий: Гуланова Фируза