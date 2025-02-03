03.02.2025 Новости вебджастис | Все публикации

Интернет-правосудие на XVI юридическом форуме в Санкт-Петербурге | ВебДжастис

Компания Интернет-правосудие выступила официальным партнером XVI ежегодного юридического форума, организованного ИД Коммерсантъ в Санкт-Петербурге 30 января 2025.


В ходе мероприятия мы рассказали всем желающим о наших сервисах обеспечения доказательств и раздали подарки: уникальные блокноты литигатора, фирменные шопперы и шуточные стикеры для маркировки доказательств, а также подключили бесплатную пробную подписку на сервис фиксации электронных доказательств ShotApp.


Основатель сервиса WEBJUSTICE Седых Евгений Николаевич выступил одним из спикеров. В своем выступлении он поделился с участниками форума статистикой и трендами в области Legal Tech. Доклад нашего тимлида было принят слушателями с воодушевлением, и вызвал живое обсуждение, Евгений Николаевич с удовольствием ответил на все вопросы участников форума относительно сервиса ShotApp.


На исходе дня, окончание форума было отмечено неформальным мероприятием в клубе РОЯЛ НЕВА.

Небольшой фотоотчет с мероприятия прилагаем


Конференц-зал отеля с высокими потолками, украшенными массивными хрустальными люстрами. В центре зала на подиуме сидит группа из шести спикеров в деловых костюмах за столом, перед ними на заднем плане находится брендированный баннер с надписью «ИТОГИ 2024 ГОДА. ЗАКОНЫ И БИЗНЕС». По обе стороны от подиума расположены мониторы. В зале за круглыми столами сидит большое количество слушателей, многие из которых смотрят на выступающих или пользуются смартфонами. Атмосфера мероприятия официальная, деловая.


Деловая конференция в богато украшенном зале с высокими потолками и люстрами. На сцене сидит группа спикеров в деловых костюмах, за большим экраном видна презентация с текстом на русском языке. В зале за круглыми столами сидят слушатели, многие из которых смотрят на сцену или работают с документами.


Вид сверху на стол из черного мрамора, на котором разложены различные рекламные материалы и журнал. В центре находится белый журнал «Конкуренция и право» с изображением трех ковбойских шляп и игральной кости на обложке, посвященный теме «Картели». Слева лежит яркая синяя листовка с надписью «КОТОЗАТЕЛЬСТВА» и изображением робота-кота, окруженного стикерами с ироничными названиями видов доказательств. По краям стола разбросаны визитные карточки и стикеры приложения ShotApp.


Мужчина в деловом костюме и женщина в сером пиджаке стоят за столом на мероприятии, мужчина держит в руках визитку, на столе лежат рекламные материалы и мерч.


Панельная дискуссия с участием трех мужчин в деловых костюмах, сидящих в креслах на сцене перед брендированным баннером с логотипами компаний. В центре — мужчина с бородой, активно жестикулирующий во время выступления. Слева — мужчина в сером костюме и бордовом галстуке держит папку. Справа — часть тела третьего участника в темном пиджаке. Перед участниками расположены небольшие столики с именными табличками и микрофонами.


Деловое мероприятие, на котором три человека стоят вокруг стола с разложенной брендированной продукцией (черными сумками-шопперами с надписями). Женщина слева в сером пиджаке улыбается и что-то говорит, в руках она держит документы. Мужчина в центре в темном костюме и с бейджем на шее внимательно слушает. Женщина справа в светлом пиджаке стоит к камере спиной и держит в руках блокнот. Обстановка напоминает конференцию или промо-акцию.


В интерьере классического стиля, украшенном картиной в золоченой раме и двумя настольными лампами с белыми абажурами, стоит рекламный баннер компании ShotApp. На баннере размещен логотип, заголовок «Создаем доказательства для победы в суде», информация о том, что сервис принимается российскими судами с 2016 года, QR-код для перехода и призыв воспользоваться бесплатным доступом через Telegram-бот.


Молодая женщина в коричневой фактурной куртке с бейджем на синем ремешке активно общается с мужчиной в черной футболке, стоящим к камере спиной. На заднем плане видны другие участники мероприятия в помещении с приглушенным освещением.


Группа из четырех мужчин, сидящих в креслах на сцене во время деловой конференции. Участники одеты в деловые костюмы, на груди у них бейджи, на лицах — гарнитуры с микрофонами. Мужчина в центре держит в руках блокнот и ручку, жестикулируя во время выступления. На заднем фоне расположен баннер с логотипами компаний и текстом на русском языке, а перед участниками стоят небольшие столики с табличками с именами.


В интерьере помещения, оформленного в классическом стиле с белыми стенами и бежевым ковровым покрытием, установлен черный флаг на металлической стойке. На флаге белыми буквами написано «ИНТЕРНЕТ ПРАВОСУДИЕ» и присутствуют логотипы «W» и «Sk» (Сколково), а правая часть флага украшена черно-белым шахматным узором. Слева от флага находится высокий коктейльный стол, накрытый светло-бежевой скатертью, рядом с которым виден осветительный прибор (лампа). Справа от флага расположена массивная деревянная дверь. В левой части кадра также заметен рекламный стенд в темных тонах.


Мужчина в черном кардигане и голубом галстуке выступает с докладом на конференции перед аудиторией, на заднем плане виден брендированный стенд с логотипами компаний и надписями на русском языке, по бокам от него сидят двое других мужчин.


Женщина со светлыми волосами в светло-фиолетовом пиджаке сидит за столом на деловой конференции. В зале присутствуют другие участники мероприятия, а на заднем плане виден большой рекламный баннер с изображением мужчины в костюме.


Молодая женщина с длинными темными волосами, одетая в белый пиджак, внимательно слушает выступление в аудитории, держа в руках ручку. Рядом с ней сидит другой человек в очках, опираясь подбородком на руку.


Видео с вечеринки смотрите в нашем телеграм-канале А еще там мы делимся новостями и лайф-хаками по применению электронных доказательств в судебных спорах. Подписывайтесь.


Читайте также


© 2013 - 2026 Интернет-правосудие

  • telegram vk Skolkovo