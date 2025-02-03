Интернет-правосудие на XVI юридическом форуме в Санкт-Петербурге | ВебДжастис

Компания Интернет-правосудие выступила официальным партнером XVI ежегодного юридического форума, организованного ИД Коммерсантъ в Санкт-Петербурге 30 января 2025.
В ходе мероприятия мы рассказали всем желающим о наших сервисах обеспечения доказательств и раздали подарки: уникальные блокноты литигатора, фирменные шопперы и шуточные стикеры для маркировки доказательств, а также подключили бесплатную пробную подписку на сервис фиксации электронных доказательств ShotApp.
Основатель сервиса WEBJUSTICE Седых Евгений Николаевич выступил одним из спикеров. В своем выступлении он поделился с участниками форума статистикой и трендами в области Legal Tech. Доклад нашего тимлида было принят слушателями с воодушевлением, и вызвал живое обсуждение, Евгений Николаевич с удовольствием ответил на все вопросы участников форума относительно сервиса ShotApp.
На исходе дня, окончание форума было отмечено неформальным мероприятием в клубе РОЯЛ НЕВА.
Небольшой фотоотчет с мероприятия прилагаем
Видео с вечеринки смотрите в нашем телеграм-канале