Новое в ScreenShot.LEGAL: фиксация файлов и документов онлайн | ВебДжастис

Друзья и коллеги, мы фигачим в ВЕБДЖАСТИС с утра до ночи, без перерывов и выходных, потому что любим свое дело. И поэтому для нас огромное удовольствие поделиться радостью от очередного обновления сервиса автофиксации доказательств ScreenShot.LEGAL.





Теперь наш бот может фиксировать не только интернет-страницы, но и файлы (документы), размещенные в сети Интернет. Пока что для фиксации доступны самые распространенные форматы документов (pdf, doc, docx, txt, xml) и изображений (jpg, png, webp и др.)





Для заверения документа (файла) вставьте в поле онлайн-заявки ссылку на него, например:

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/69339/8a75ebe5-b5ee-48c9-a389-a7e1ccecdb2b/s1200



https://habrastorage.org/getpro/habr/post_images/a38/9eb/34a/a389eb34ad31879d5ef91550b4450c76.jpg







