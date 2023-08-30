Управляйте доступом к доказательствам: новая функция защиты протоколов пин-кодом | ВебДжастис

Недавно мы выкатили обновление АС "ВЕБДЖАСТИС", которое включает функцию, позволяющую пользователям ограничивать доступ к протоколам, созданным в сервисе ShotApp, при помощи пин-кода.



Теперь вы сами решаете кому предоставить доступ к своим протоколам, сообщив ему пин-код. Суд и ваш процессуальный оппонент как и прежде смогут скачать и проверить подлинность протокола на нашем сайте, введя пин-код, указанный в протоколе, который вы представили в материалы судебного дела.



Закрыть или открыть доступ вы можете на свое усмотрение в любой момент. Функция доступна всем пользователям совершенно бесплатно.