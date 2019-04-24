Масштабирование ВебДжастис: теперь мы работаем в Казахстане | ВебДжастис

Друзья, за последние пару месяцев мы неплохо потрудились не только по улучшению сервиса в целом, но и его развитию за пределами России.





В апреле мы запустились в Казахстане. Онлайн-заявки на обеспечение доказательств уже принимаются на сайте webjustice.kz . Скоро открытие офисов в Алматы и Нур-Султане (быв. Астана). Быстрое и профессиональное нотариальное заверение информации в Интернет теперь доступно и в Казахстане.





Спасибо нашей команде и всем, кто причастен к данному событию. Проделана большая работа, но многое еще предстоит сделать.







