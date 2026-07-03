Как сохранить охваты в Telegram при блокировках и ограничениях

Когда доступ к Telegram стал нестабильным, для многих каналов это выглядело как прямой риск. Часть аудитории не может открыть приложение без VPN, труднее привлекать новых читателей, а ценный контент остается внутри платформы, к которой не у всех есть стабильный доступ.

Мы столкнулись с той же проблемой. Канал оставался важной точкой коммуникации с аудиторией: там выходили кейсы и новости. Но после ограничений стало понятно — одного Telegram уже недостаточно. Контенту нужна дополнительная точка доступа. Не все пока перешли на MAX. В некоторых сферах, к которым, в частности, относится юридическое сообщество, к Максу пока отношение очень прохладное, поэтому активность там существенно ниже, чем в “Телеге”.

В результате мы нашли собственное решение проблемы доступа к контенту из Telegram без ВПН, при одновременном сохранении активности и даже росте аудитории, которая использует VPN.

Мы вынесли ленту Telegram-канала на сайт с помощью TGFLOW. Так публикации стали доступны читателям прямо в браузере на любой странице нашего сайта, без VPN и обязательного перехода в приложение.

При этом любой желающий может отсканировать QR-код или скопировать ссылку на канал, если хочет подписаться на наш канал в Telegram.

Как результат: канал не только сохранил контакт с аудиторией, но и продолжил расти. Другие положительные эффекты — увеличение времени пребывания пользователей на страницах нашего сайта и быстрое знакомство с нашим вайбом через ТГ-контент.



Динамика роста канала после блокировки Telegram

В период начала ограничений доступа к Telegram мы видим на графике стагнацию, но запуск TGFLOW обеспечил каналу уверенный рост в новых сложных условиях. Лента на сайте стала дополнительной точкой доступа к публикациям: пользователи теперь могут читать контент без VPN, а заинтересованные читатели — по-прежнему переходить в канал и присоединяться к нему.



Что изменилось после блокировки

Главная проблема была не в самом контенте. Он оставался полезным, актуальным и востребованным. Проблема была в доступе.

Одни пользователи открывали Telegram только через VPN. Другие перестали регулярно заходить в мессенджер. Новые читатели из поиска, с рекламы или с сайта не всегда были готовы переходить в Telegram, особенно если приложение не открывалось с первого раза. Одна из возможных причин — ограничение использования ВПН политиками безопасности по месту работы пользователя.

Получалось, что канал продолжал выпускать публикации, но путь к ним становился длиннее. А чем больше шагов между человеком и контентом, тем крупнее потери на каждом этапе. Возникли сложности как с действующими подписчиками (интервалы повторных визитов стали больше), так и с новыми (в условиях ограничений пользователи неохотно подписывались на новые каналы).



Что уже было на сайте

К моменту начала ограничений на главной странице уже была заметная точка входа в канал: блок с описанием Telegram-канала и кнопкой “Присоединиться”.

Это помогало переводить заинтересованных посетителей сайта в постоянную аудиторию Telegram, но не так эффективно. Дело в том, что в момент нахождения на сайте пользователь не был мотивирован подписываться на наш канал. Сначала ему необходимо было перейти в мессенджер, полистать ленту и уже после принять решение о подписке.

Но после блокировки даже этого стало недостаточно. Кнопка хорошо работала для тех, кто был готов перейти в Telegram прямо сейчас, однако в условиях, когда у пользователя был отключен VPN или работал нестабильно, часть потенциальных подписчиков просто не доходила до нашего канала.

Поэтому мы пришли к выводу, что нам необходим второй сценарий, который даст пользователям возможность читать публикации из нашего канала прямо на сайте, после чего они смогут принять решение о подписке. И это сработало.



Лента Telegram-канала прямо на сайте









Мы разработали и добавили на наш сайт виджет TGFLOW, который перенаправляет публикации из Telegram-канала на сайт.

Лента постов появляется рядом с основным контентом сайта и работает как привычный раздел с публикациями. Пользователю не нужно устанавливать приложение, включать VPN или переходить на другую платформу. Он может читать посты прямо там, где сейчас находится. Такая форма коммуникации с пользователем позволяет нам быстро рассказать о наших компетенциях и ценностях, которые мы разделяем, решить маркетинговые и SEO-задачи. Пользователи, которым подходит наш контент, проще принимают решение о подписке на наш канал.

Для подключения виджета достаточно добавить один тег script перед закрывающим тегом body. После этого новые публикации из Telegram автоматически будут появляться на сайте.



Почему это сработало



Контент стал доступен без VPN

Публикации в канале перестали зависеть от доступности Telegram. Если пользователь не мог открыть канал в приложении, он все равно получал возможность прочитать посты на сайте, с компьютера и даже с телефона в привычном формате, похожем на интерфейс мессенджера.

Это особенно важно для аудитории, которая приходит из веб-поиска, с рекламы, рассылок или по прямым ссылкам. Сайт остается более универсальной точкой входа, чем мессенджер, в том числе с точки зрения посещаемости, которая многократно превосходит небольшой телеграм-канал на 1,5-2 тысяч подписчиков. Люди по-прежнему ищут услуги в браузере, а не в мессенджерах.

Так наш телеграм-канал с аккумулированным в нем профильным контентом превратился из инструмента для привлечения новых клиентов в инструмент их удержания. На следующем этапе, когда наш контент будет проиндексирован поисковыми системами, мы также вернем нашему каналу функцию привлечения новых клиентов, усиленную многократно.

Сохранился путь к подписке

Кнопка “Присоединиться” на главной странице продолжила выполнять свою задачу — переводить готовых подписаться пользователей прямо в Telegram-канал.

Но теперь она стала работать не одна. Рядом появился контент, который можно прочитать сразу. Пользователь сначала знакомится с публикациями на сайте, понимает ценность канала, а затем решает присоединиться, когда ему будет удобно.

Лента стала частью продукта

При обычном подходе Telegram-канал живет отдельно от сайта: пользователь должен перейти по ссылке, подписаться, открыть приложение и вернуться к контенту позже.

С виджетом лента становится частью сайта. Посты, доступные для чтения, находятся рядом с продуктом, услугой, нашими контактами или оффером на посадочной страницей. Это удерживает внимание и помогает пользователю лучше понять компанию без перехода между площадками.

Публикации получили вторую жизнь

Старые посты в Telegram быстро уходят вниз. Однако на сайте они, наоборот, становятся частью навигации и могут работать дольше: их видят новые посетители, их можно использовать в тематических разделах, на главной странице или в боковой колонке. Пользователь может перемещаться между постами с использованием поиска по интересующим его запросам или тегам.

Так Telegram-контент перестает быть одноразовым и начинает работать как полноценный информационный актив.

Как это выглядит для читателя



Пользователь заходит на сайт и видит ленту публикаций. В зависимости от формата сайта ее можно показать по-разному:

как боковую ленту рядом с основным контентом;

как вертикальный блок с постами;

как горизонтальную подборку публикаций;

как плитку из нескольких карточек;

как полноэкранное приложение на мобильном устройстве.













Лента адаптируется под экран и не ломает верстку сайта. Если пользователь возвращается позже, виджет может запомнить активную вкладку и позицию скролла, чтобы читатель продолжил с того места, где остановился.



Что получает команда

Для редакции и маркетинга это не просто iframe с постами. У виджета есть отдельный личный кабинет с управлением публикациями: в нем доступны одобрение и отклонение, очередь проверки, скрытие и закрепление материалов, аналитика.



Решения сразу влияют на публичную ленту. Можно делегировать работу отдельному человеку и дать ему доступ только к своим виджетам.

В панели управления доступны виджеты, источники, посты, отзывы и аналитика. Также виджет может отправлять события показов и кликов через публичный API, например в ERP-систему или информационную систему для маркетинговой аналитики.







Итог

Мы нашли законное и действительно работающее средство, которое помогло нам не только решить проблему потери аудитории и охватов из-за ограничений доступа к Telegram, но и создать новый инструмент коммуникации с нашими клиентами.

Экспорт ленты канала на сайт позволил сохранить доступность контента, а читатели получили более короткий путь к публикациям.

В нашем случае сайт стал дополнительной точкой доступа к Telegram-контенту. Кнопка “Присоединиться” все так же ведет заинтересованных пользователей в канал, а встроенный поток постов дает возможность читать публикации без помощи VPN и перехода в приложение.

Именно связка “контент на сайте + быстрый путь к подписке” помогла сохранить контакт с аудиторией и положительно повлияла на рост канала.

Стоит сказать, что в ленту могут быть выведены не только посты из Telegram, но и из мессенджера Макс, RSS и других источников. Эффективность такой синергии источников на сайте мы скоро проверим на практике и обязательно напишем об этом.

Как подключить TGFLOW

TGFLOW подключается одним тегом script. Его нужно вставить перед закрывающим тегом body . После подключения новые посты будут автоматически появляться на вашем сайте. Подробности подключения — на официальной странице виджета.

Базовый функционал доступен бесплатно. А перенос старых постов для новых пользователей пока что в подарок.