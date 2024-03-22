22.03.2024

Как правильно заверить переписку в WhatsApp для суда: пошаговая инструкция | ВебДжастис

Несмотря на множество недостатков Whatsapp пока остается самым популярным мессенджером для ежедневных и деловых контактов. Значительная часть предпринимателей и коммерческих организаций осуществляют обмен информацией и документами с клиентами и контрагентами именно в вотсап.


В этой связи вопрос использования переписки в Whatsapp в качестве письменного доказательства возникает очень часто. Но не всегда фиксация переписки производится правильно, что позволяет процессуальному оппоненту в казалось бы очевидной ситуации поставить под сомнение или затруднить использование представленного доказательства.


Рекомендуем посмотреть эту короткую видео-инструкцию, чтобы не допустить типичных ошибок и правильно заверить переписку в WhatsApp на компьютере при помощи расширения ShotApp.


Если по тем или иным причинам вам требуется заверить переписку не из-под whatsapp web, а непосредственно с мобильного телефона, то рекомендуем ознакомиться с публикацией о том, как зафиксировать сообщения в WhatsApp на телефоне при помощи мобильного приложения ShotApp - Переписка в whatsapp - доказательство в суде?


Это видео будет полезно юристам и предпринимателям по спорам, связанным с заключением и исполнением договоров, а также в других ситуациях, когда стороны обменивались документами и иной значимой информацией в WhatsApp.


Обычно переписка в WhatsApp используется для подтверждения или опровержения следующих обстоятельств:

  • наличие, изменение или прекращение правоотношений
  • осведомленность участника переписки о тех или иных значимых для дела обстоятельств
  • угрозы и оскорбления, буллинг, унижение чести и достоинства
  • обстоятельства, связанные с трудовыми правоотношениями
  • обстоятельства, связанные с семейными правоотношениями
  • заключение договора на определенных условиях и в определенное время (когда подлинник договора отсутствует)
  • надлежащее исполнение договора
  • нарушение условий договора и своевременное уведомление контрагента о допущенных нарушениях
  • другие обстоятельства в зависимости от предмета спора и фактуры




