Как правильно заверить переписку в WhatsApp для суда: пошаговая инструкция | ВебДжастис

Несмотря на множество недостатков Whatsapp пока остается самым популярным мессенджером для ежедневных и деловых контактов. Значительная часть предпринимателей и коммерческих организаций осуществляют обмен информацией и документами с клиентами и контрагентами именно в вотсап.





В этой связи вопрос использования переписки в Whatsapp в качестве письменного доказательства возникает очень часто. Но не всегда фиксация переписки производится правильно, что позволяет процессуальному оппоненту в казалось бы очевидной ситуации поставить под сомнение или затруднить использование представленного доказательства.





Рекомендуем посмотреть эту короткую видео-инструкцию, чтобы не допустить типичных ошибок и правильно заверить переписку в WhatsApp на компьютере при помощи расширения ShotApp.





Если по тем или иным причинам вам требуется заверить переписку не из-под whatsapp web, а непосредственно с мобильного телефона, то рекомендуем ознакомиться с публикацией о том, как зафиксировать сообщения в WhatsApp на телефоне при помощи мобильного приложения ShotApp - Переписка в whatsapp - доказательство в суде?





Это видео будет полезно юристам и предпринимателям по спорам, связанным с заключением и исполнением договоров, а также в других ситуациях, когда стороны обменивались документами и иной значимой информацией в WhatsApp.







Обычно переписка в WhatsApp используется для подтверждения или опровержения следующих обстоятельств:

наличие, изменение или прекращение правоотношений

осведомленность участника переписки о тех или иных значимых для дела обстоятельств

угрозы и оскорбления, буллинг, унижение чести и достоинства

обстоятельства, связанные с трудовыми правоотношениями

обстоятельства, связанные с семейными правоотношениями

заключение договора на определенных условиях и в определенное время (когда подлинник договора отсутствует)

надлежащее исполнение договора

нарушение условий договора и своевременное уведомление контрагента о допущенных нарушениях

другие обстоятельства в зависимости от предмета спора и фактуры













