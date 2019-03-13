Использование чужого контента без разрешения: что разрешает закон РФ | ВебДжастис

В данной заметке речь пойдет о правомерном и безвозмездном использовании объекта авторского права, именуемого произведение, с учетом норм Гражданского кодекса РФ с примерами такого использования в сети Интернет.





Произведение - это результат интеллектуальной деятельности в области науки, литературы или искусства, созданный творческим трудом его автора.













Гражданский кодекс РФ (часть 4) предусматривает следующие случаи использования произведения без согласия автора (правообладателя):

Свободное воспроизведение произведения в личных целях (ст.1273 ГК РФ)

Свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях

Свободное использование произведения библиотеками, архивами и образовательными организациями

Свободное использование произведения, постоянно находящегося в месте, открытом для свободного посещения

Свободное воспроизведение произведения для целей правоприменения





Свободное воспроизведение произведения в личных целях





В личных целях закон допускает воспроизведение обнародованного произведения, за исключением следующего:

произведений архитектуры (зданий и сооружений)

баз данный и их существенных частей

программ для ЭВМ

репродуцирования книг и нотных текстов

видеозаписи аудиовизуального произведения в месте, открытом для свободного посещения (например фильма в кинотеатре, концерта)

воспроизведение аудиовизуального произведения с помощью профессионального оборудования





Свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях





Без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования, допускается:

цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических, информационных, учебных целях, в целях раскрытия творческого замысла автора правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати ( блоги, научные публикации, образовательные и аналитические порталы )

) цитирование произведений (текстов, изображений, скриншотов и другого контента) в научных, полемических, критических, информационных, учебных целях, в целях раскрытия творческого замысла автора

использование произведений и отрывков из них в качестве иллюстраций в видеозаписях учебного характера в объеме, оправданном поставленной целью ( вебинары, видеолекции и иной подобный контент )

) сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения правомерно опубликованных в периодических печатных изданиях статей по текущим экономическим, политическим, социальным и религиозным вопросам либо переданных в эфир или по кабелю, доведенных до всеобщего сведения произведений такого же характера в случаях, если такие воспроизведение, сообщение, доведение не были специально запрещены автором или иным правообладателем ( перепосты новостей, новостные порталы и агрегаторы )

) сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения публично произнесенных политических речей, обращений, докладов и аналогичных произведений в объеме, оправданном информационной целью ( видеохостинги, новостные порталы и агрегаторы )

) воспроизведение, распространение, сообщение в эфир и по кабелю, доведение до всеобщего сведения в обзорах текущих событий (в частности, средствами фотографии, кинематографии, телевидения и радио) произведений, которые становятся увиденными или услышанными в ходе таких событий, в объеме, оправданном информационной целью ( сервисы предоставляющие возможность создания трансляций в прямом эфире )

) публичное исполнение правомерно обнародованных произведений путем их представления в живом исполнении, осуществляемое без цели извлечения прибыли в образовательных организациях, медицинских организациях, организациях социального обслуживания и учреждениях уголовно-исполнительной системы работниками (сотрудниками) данных организаций и учреждений и лицами, соответственно обслуживаемыми данными организациями или содержащимися в данных учреждениях (студенческая самодеятельность, караоке и т.п)

запись на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, и доведение до всеобщего сведения авторефератов диссертаций.

Создание экземпляров правомерно обнародованных произведений в форматах, предназначенных исключительно для использования слепыми и слабовидящими, а также воспроизведение и распространение таких экземпляров без цели извлечения прибыли допускаются без согласия автора или иного обладателя исключительного права и без выплаты ему вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования.

Библиотеки могут предоставлять слепым и слабовидящим экземпляры произведений, созданные в специальных форматах, во временное безвозмездное пользование с выдачей на дом, а также путем предоставления доступа к ним через информационно-телекоммуникационные сети.

Создание произведения в жанре литературной, музыкальной или иной пародии либо в жанре карикатуры на основе другого (оригинального) правомерно обнародованного произведения и использование этих пародий либо карикатуры допускаются без согласия автора или иного обладателя исключительного права на оригинальное произведение и без выплаты ему вознаграждения.





Свободное использование произведения библиотеками, архивами и образовательными организациями





Общедоступные библиотеки, а также архивы, доступ к архивным документам которых не ограничен, при условии отсутствия цели извлечения прибыли вправе без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения предоставлять во временное безвозмездное пользование (в том числе в порядке взаимного использования библиотечных ресурсов) оригиналы или экземпляры произведений, правомерно введенные в гражданский оборот (например, электронные библиотеки, электронные энциклопедии, Википедия, Архив интернета)

Такие библиотеки и архивы вправе без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования создавать единичные копии, в том числе в электронной форме, экземпляров произведений, принадлежащих им и правомерно введенных в гражданский оборот:

в целях обеспечения сохранности и доступности для пользователей ветхих и редких экземпляров произведений, ветхих, изношенных, испорченных, дефектных экземпляров произведений;

в целях восстановления, замены утраченных или испорченных экземпляров произведений, а также для предоставления экземпляров произведений другим утратившим их по каким-либо причинам общедоступным библиотекам или архивам, доступ к архивным документам которых не ограничен.





Указанные библиотеки и архивы при условии отсутствия цели извлечения прибыли вправе без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования создавать в единственном экземпляре и предоставлять копии, в том числе в электронной форме, отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно опубликованных в сборниках, газетах и других периодических печатных изданиях, коротких отрывков из иных правомерно опубликованных письменных произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций) по запросам граждан для научных и образовательных целей.







Образовательные организации при условии отсутствия цели извлечения прибыли вправе без согласия автора и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования создавать копии, в том числе в электронной форме, отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно опубликованных в сборниках, газетах и других периодических печатных изданиях, коротких отрывков из иных правомерно опубликованных письменных произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций) и предоставлять эти копии обучающимся и педагогическим работникам для проведения экзаменов, аудиторных занятий и самостоятельной подготовки в необходимых для этого количествах (сервисы дистанционного и онлайн-обучения)





Государственные архивы в пределах своей компетенции вправе создавать единичные копии произведений, размещенных в сети "Интернет", для хранения в архиве с исключением последующего воспроизведения и доведения до всеобщего сведения.





Свободное использование произведения, постоянно находящегося в месте, открытом для свободного посещения





Допускаются без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроизведение и распространение изготовленных экземпляров, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения произведения изобразительного искусства или фотографического произведения, которые постоянно находятся в месте, открытом для свободного посещения, за исключением случаев, если изображение произведения является основным объектом использования или изображение произведения используется в целях извлечения прибыли

Допускается свободное использование путем воспроизведения и распространения изготовленных экземпляров, сообщения в эфир или по кабелю, доведения до всеобщего сведения в форме изображений произведений архитектуры, градостроительства и произведений садово-паркового искусства, расположенных в месте, открытом для свободного посещения, или видных из этого места.





Важно знать, что Интернет не является местом, открытым для свободного посещения (пункт 13 Обзора судебной практики, утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г.), следовательно безвозмездное использование объектов авторских прав, размещенных в сети, не предполагается.





Свободное воспроизведение произведения для целей правоприменения





Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроизведение произведения для осуществления производства по делу об административном правонарушении, для производства дознания, предварительного следствия или осуществления судопроизводства в объеме, оправданном этой целью. (к случаям такого использования произведений в сети Интернет можно отнести судебные акты или иные документы, включающие такие произведения и опубликованные на сайтах судов в общем доступе или доступные для участников дела)







