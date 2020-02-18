Сайт и домен: в чем юридическая разница и почему законодательство отстает | ВебДжастис





Многие привыкли считать, что сайт это www.site.ru, однако, с технической точки зрения, да и с правовой, домен и сайт – это разные сущности.

Сайт – это программа для ЭВМ, исполняющаяся в браузере пользователя, при этом расположенная на сервере, к которому имеется доступ через сеть Интернет.

Домен - это средство адресации (имя сайта), позволяющее найти сайт в сети Интернет





Определения сайта и домена закреплены в статье 2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»:



Сайт в сети "Интернет" - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети "Интернет"

- совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети "Интернет" Доменное имя - обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети "Интернет" в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети "Интернет"





При этом сайт, будучи программой для ЭВМ, является результатом интеллектуальной деятельности (ст.1225,1261 ГК РФ).







Если регистрация сайта в качестве программы для ЭВМ в РОСПАТЕНТе является не обязательной, то регистрация права администрирования доменного имени неизбежная процедура, которую осуществляют специализированные компании – регистраторы доменов в соответствии со строго регламентированной процедурой.





Так домены в зоне RU и РФ подлежат регистрации в соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах RU и РФ, утвержденными Координационным центром национального домена сети Интернет.













А теперь посмотрим на сайт глазами пользователей. Для большинства из них сайт это не вовсе не программа, а некий источник информации, часто именуемой контентом.

Да, друзьяшки, сайт это еще и составное произведение (ст.1260 ГК РФ), сочетающее в себе:

Дизайн (сюда же некоторые относят и верстку сайта html-код)

Оригинальные тексты

Графические изображения

Фотоизображения

Видеозаписи

Аудиозаписи





Упомянутую выше программу для ЭВМ, имея ввиду исходный код сайта, можно приклеить к этому же списку, так как охраняется она как литературное произведение (но это уже на любителя).





В отличие от сайтов, домены страдают недостатком правового регулирования.

В настоящее время законодательством Российской Федерации домен не отнесен ни к одному из объектов прав, ни к вещам, ни к имущественным правам, ни к результатам интеллектуальной деятельности, ни к средствам индивидуализации.





Фактически сейчас домены находятся вне гражданского оборота, а их регистрация в сущности представляет собой некую техническую процедуру по закреплению прав администрирования в реестрах, которые ведут частные компании.





Такое положение вещей, ограничивает гражданский оборот в сфере интеллектуальной собственности, в независимости от отнесения доменов к вещам или средствам индивидуализации, поскольку предназначение доменов, прочно связано нематериальными активами бизнеса в виде сайтов и товарных знаков.

С развитием онлайн-сервисов и бизнеса, который существует исключительно в сети, ситуация с невключением доменов в объекты гражданских прав будет становиться все более абсурдной.





Пока что единственным эффективным способом защиты прав на домен является регистрация созвучного, либо тождественного ему товарного знака.





На мой взгляд, уже сейчас домены, требуют правового регулирования в гораздо большей степени, чем, например, аморфный институт коммерческого обозначения.





Кстати «упаковка» правового статуса доменов в «коммерческое обозначение» для интернет-проектов могло бы стать неплохим решением законодателя.





Между тем, учитывая прочную связь домена и сайта, возможно стоит рассмотреть варианты применения к домену и сайту принципа совместного регулирования, используя при этом знания о статичности доменного имени и изменяемости сайта как разновидности информационной системы? Пока ясной воли законодателя в данном вопросе не наблюдается.





Конечно, озвученные идеи влекут известные вопросы применительно к институту средств индивидуализации, в особенности в части товарных знаков, но, пожалуй, оставлю их обсуждение для другой публикации.









Отсутствие закона, признающего домен объектом гражданских прав, не мешает привлекать администраторов доменных имен к ответственности как за нарушение прав иных лиц на средства индивидуализации, при их сходстве или тождественности с доменным именем, так и за нарушения в следствии размещения той или иной информации на сайте, на который ведет соответствующее доменное имя.





В добавок в вышесказанному в соответствии со статьей 14.4, 14.6 ФЗ "О защите конкуренции" за "неудачный" выбор доменного имени может также достаться и от Федеральной антимонопольной службы.





А вот защита доменного имени от правообладателя товарного знака или фирменного наименования дело довольно сложное, и как правило эффективно работает лишь в комбо с собственным фирменным наименованием или товарным знаком. В других случаях, отстоять доменное имя будет прямо скажем тяжело, равно как и защититься от использования иным лицом схожего доменного имени в отсутствие состава, установленного ст.14.6 ФЗ "О защите конкуренции".





В этой связи указание в пункте 33 исторического Постановления Пленума ВС№10 от 23.04.2019 о защите права на доменные имена на основании общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о способах защиты гражданских прав, звучит неутешительно.









Презумпции вместо правовых норм





Давайте снова вернемся к статьей 2 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", а именно к понятию владельца сайта, закрепленному в пункте 17 (хотелось бы вернуться к части 4-ой ГК РФ, но там мы ничего про это не найдем):

Владелец сайта в сети "Интернет" - лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети "Интернет", в том числе порядок размещения информации на таком сайте







Как видим приведенное это определение, равно как и другие формулировки указанного закона очевидно разводят домен и сайт, никак не соотнося владельца сайта с администрированием доменного имени. Строго говоря, понятие администратора домена и в законе то нет, эта сфера по-прежнему регулируется правилами, утверждаемыми некоммерческой организацией, именуемой Координационным центром, о чем указывалось в начале публикации. Уверен, что это неправильно, но пока это так.





Но если обратиться к судебной практике (пункт 78 ППВС №10 от 23.04.2019), то там этот вопрос уже решили по своему, установив презумпцию вместо норм права:

Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации, презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.





Ну а что, еще остается, если наши законодатели заняты бесконечными обсуждениями регулирования криптовалют и повсеместного внедрения такой полезной штуки как блокчейн. Когда тут с сайтами и доменами разбираться, и без этого интернет работает :)





Как видите, хотя сайты и домены это разные штуки, но они обе имеют заметные проблемы правового регулирования: первые в виду правовой сумбурности, а вторые, в виду очевидной недостаточности регулирования как такового.







