Электронная переписка как доказательство в суде: как правильно закрепить в договоре | ВебДжастис

Самым лучшим средством убеждения в суде являются доказательства. Поскольку в данной заметке мы говорим о применении электронной переписки в качестве доказательства заключения, исполнения, изменения и расторжения гражданско-правовых договоров, то самым очевидным способом легализации такого доказательства, иначе говоря, придание ему признаков допустимого и относимого доказательства, будет закрепление соответствующих условий в договоре.









Для рассматриваемого вопроса наибольшее значение имеет норма закона, закрепленная в пункте 2 статьи 434 ГК РФ:

Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Электронным документом, передаваемым по каналам связи, признается информация, подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств, включая обмен информацией в электронной форме и электронную почту.





Когда речь идет об исполнении или изменении договора, важное значение имеют положения статьи 165.1 ГК РФ о юридически значимых сообщениях:

Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Правила пункта 1 настоящей статьи применяются, если иное не предусмотрено законом или условиями сделки либо не следует из обычая или из практики, установившейся во взаимоотношениях сторон.





Рекомендуемые формулировки для включения в договор (комбинируйте)





Если вы обмениваетесь документами по электронной почте:





Стороны пришли к соглашению, что юридически значимые уведомления считаются действительными (ст.165.1 ГК РФ), а письменная форма документов считается соблюденной (п.2 ст.434 ГК РФ) и таковые документы являются частью настоящего Договора, при условии передачи указанных документов на адреса электронной почты, указанные в настоящем Договоре или упомянутые в письмах и документах, переданных на адреса электронной почты, указанные в настоящем Договоре. Добросовестность стороны при подписании документов, подлежащих передаче другой стороне, предполагается, если не доказано, что другая Сторона заведомо знала об отсутствии у представителя противоположной стороны на подписание соответствующего документа. Кроме этого стороны соглашаются, что полномочия представителя соответствующей стороны, ведущего переписку по электронной почте, явствуют из обстановки.





Если вместо электронной почты для отправки сообщений и документов вы используете мессенджеры:





Стороны пришли к соглашению, что юридически значимые уведомления считаются действительными (ст.165.1 ГК РФ), а письменная форма документов считается соблюденной (п.2 ст.434 ГК РФ) и таковые документы являются частью настоящего Договора, при условии передачи указанных документов посредством электронных сообщений в сервисе ___________________, с использованием телефонных номеров, указанных в настоящем договоре или упомянутых в письмах и документах, переданных на адреса электронной почты и телефонные номера, указанные в настоящем Договоре. Добросовестность стороны при подписании документов, подлежащих передаче другой стороне, предполагается, если не доказано, что другая Сторона заведомо знала об отсутствии у представителя противоположной стороны на подписание соответствующего документа. Кроме этого стороны соглашаются, что полномочия представителя соответствующей стороны, ведущего переписку, явствуют из обстановки.





Если обмен сообщениями и документами происходит через личный кабинет на интернет-ресурсе или в приложении:





Стороны пришли к соглашению, что юридически значимые уведомления считаются действительными (ст.165.1 ГК РФ), а письменная форма документов считается соблюденной (п.2 ст.434 ГК РФ) и таковые документы являются частью настоящего Договора, при условии передачи сообщений (в том числе с использованием чата, push-уведомлений) и/или документов через личный кабинет пользователя в сервисе ________________ на сайте _________________ или в мобильном приложении _________________. Добросовестность стороны при подписании документов, подлежащих передаче другой стороне, предполагается, если не доказано, что другая Сторона заведомо знала об отсутствии у представителя противоположной стороны на подписание соответствующего документа. Кроме этого стороны соглашаются, что полномочия представителя соответствующей стороны, ведущего переписку, явствуют из обстановки.







Что делать если в моем договоре отсутствую описанные выше положения?





Если положения об установлении сторонами электронной переписки в качестве способа связи и обмена документами, но фактические отношения сложились именно так, то рекомендуем вам сослаться на сложившуюся деловую практику в отношениях сторон.





Если стороны регулярно переписывались по электронной почте или обменивались иными электронными сообщениями по поводу заключения и исполнения договора, обменивались документами, уведомлениями и ни одна из торон не возражала против сложившегося порядка, с большой степенью вероятности суд примет во внимание данное обстоятельство и отклонить доводы противной стороны об отсутствии в договоре условия об обмене электронными сообщениями.





При таких обстоятельствах необходимо обращать внимание суда на взаимность переписки, представлять доказательства, что переписка являлась двусторонней, велась на протяжении длительного времени (например, дело № А57-6931/2015, А40-179196/18, А70-6267/2018, А21-10299/201, №А65-24369/2018, №А84-2767/2018, №А71-4049/2018, №А21-5720/2018).





Для подтверждения указанных обстоятельств отлично подходит нотариальное заверение переписки в комплексе с исследованием технического специалиста служебных заголовков (исходного кода) писем для установления взаимности переписки.





