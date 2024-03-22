Публикации
Видео-инструкция ShotApp: как правильно зафиксировать переписку по электронной почте
В видео наглядно показано как заверить электронную переписку, чтобы облечь ее в письменное доказательство для суда. В видео также продемонстрирован пример фиксации переписки с вложенным файлом.
Видео-инструкция ShotApp: как правильно зафиксировать переписку в WhatsApp
В видео показана последовательность действий по фиксации сообщений в в WhatsApp, чтобы использовать электронную переписку в качестве письменного доказательства.
Видео-инструкция ShotApp: как правильно зафиксировать информацию в карточке товара на WILDBERRIES
Как и предыдущее, это видео будет полезно селлерам для блокирования карточек недобросовестных конкурентов, правообладателелям для фиксации нарушений на маркетплейсах, покупателям товаров для защиты прав потребителей, юристам по защите авторских прав.
Видео-инструкция ShotApp: как правильно зафиксировать информацию в карточке товара на OZON
Это видео будет полезно селлерам для борьбы с недобросовестными конкурентами, правообладателелям для борьбы с нарушениями на маркетплейсах, покупателям по спорам о защите прав потребителей, юристам, в том числе специализирующимся на IP/IT
Сайт и домен: две сущности одного явления
Является ли домен частью сайта? Можно ли совершить сделку в отношении домена? Может ли существовать сайт без домена, а домен без сайта? На все эти вопросы вы не найдете подробного ответа в данной публикации. В ней мы лишь тезисно обозначим существо имеющихся проблем.
Способы фиксации доказательств для суда: плюсы и минусы
В настоящее время истцам и ответчикам с учетом принципа состязательности доступно несколько способов фиксации доказательств в Интернет для их последующего использования в суде. Очевидно, что не все способы одинаково хороши, у каждого из них есть достоинства и недостатки. В этой публикации узнаете какие именно.
Мой сайт скопировали, что делать?
Летом не хочется напрягать Вас длинными и мудреными статьями. Летнюю серию коротких и практичных публикаций начнем с одной самых распространенных проблем. Интернет пестрит объявлениями о копировании любого сайта за деньги. Какие действия предпринять если вы стали жертвой копипасты?
Законное использование произведения без согласия правообладателя.
Чтобы у меня все было и мне за это ничего не было: ликбез о легальных способах использования объектов интеллектуальных прав без получения разрешения правообладателя
Как убедить суд принять электронную переписку в качестве доказательства?
Важно не только правильно заверить переписку, получив допустимое письменное доказательство, но и решить вопрос с относимостью данного доказательства . В этой публикации мы приведем примеры положений об электронной переписке, которые мы рекомендуем включать в договоры, а также расскажем о других способах убеждения.