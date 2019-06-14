Что делать, если скопировали сайт: пошаговая инструкция по защите прав | ВебДжастис

Что делать, если скопировали сайт: пошаговая инструкция по защите прав
Копирование сайтов – одно из самых распространенных нарушений, с которыми мы сталкиваемся в своей работе. Чаще всего владелец сайта узнает о том, что его сайт скопировали из поисковой выдачи или из контекстной рекламы.
Появление в сети полной копии сайта или даже сайта со значительным копирование вашего контента не только нарушает ваши исключительные права, но и способно серьезно навредить вашему бизнесу, если речь идет о коммерческом сайте.
Какие негативные последствия появления в интернете сайта-двойника?
- Проблемы с поисковой выдачей. Существует риск того, что поисковые системы могут посчитать ваш сайт копией и предоставить приоритет в поисковой выдаче нарушителю или наложить поисковые фильтры на оба сайта.
- Создание у потребителей ошибочного мнения о некой связи или преемственности между вашим ресурсом и сайтом нарушителя. Перераспределение потребительского спроса на сайт конкурента.
- Потеря клиентов, уменьшение выручки
Какие действия предпринять, в случае если вы обнаружили копию своего сайта?
- Определить объекты интеллектуальной собственности, подлежащие защите: дизайн, изображения, фотографии, тексты, база данных.
- Оценить свои правоустанавливающие документы: договор на разработку сайта, приложения с макетами и эскизами, акты к договору, договор на проведение фотосъемки, договор авторского заказа на написание уникальных текстов и т.п. В зависимости от наличия и содержания указанных документов вы сможете решить: защищать сайт как сложное произведение или как отдельные охраноспособные объекты интеллектуальных прав. У обоих подходов есть плюсы и минусы.
- Оперативно зафиксировать нарушение и его длительность: нотариально заверить сайт нарушителя и его архивные копии. Если сайт объемный рекомендуем в ходе заверения сохранить и записать копию сайта на оптический носитель DVD-диск (это сэкономит ваши средства и в дальнейшем при необходимости позволит провести компьютерные экспертизы html кода сайта)
- При необходимости провести внесудебное исследование по вопросу установления признаков тождественности сайтов.
- Получить данные об администраторе домена, на котором расположен сайт нарушителя. Именно администратор домена будет являться надлежащим ответчиком. Самый простой способ, направить адвокатский запрос регистратору.
- Получив сведения от регистратора доменных имен направить претензию администратору домена или направить претензию предполагаемому владельцу сайта-клона если нет сил ждать ответа регистратора.
- Направить претензию хостинг-провайдеру сайта-клона
- Обратиться в Мосгорсуд с заявлением о принятии досудебных обеспечительных мер в виде ограничения доступа к сайту-нарушителю, в случае игнорирования ваших требований нарушителем и хостером.
- Подготовить и подать исковое заявление в суд о прекращении использования принадлежащего вам объекта интеллектуальных прав - сайта и взыскании компенсации.
P.S. Обратите внимание, что с правовой точки зрения сайт, в части его программного кода, является программой для ЭВМ. Следовательно вы сильно упростите себе задачу по доказыванию принадлежности вашего сайта, а также доказыванию его незаконного копирования, если заранее позаботитесь о регистрации сайта в РОСПАТЕНТе в реестре программ для ЭВМ.
