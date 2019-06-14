Что делать, если скопировали сайт: пошаговая инструкция по защите прав | ВебДжастис

Копирование сайтов – одно из самых распространенных нарушений, с которыми мы сталкиваемся в своей работе. Чаще всего владелец сайта узнает о том, что его сайт скопировали из поисковой выдачи или из контекстной рекламы.





Появление в сети полной копии сайта или даже сайта со значительным копирование вашего контента не только нарушает ваши исключительные права, но и способно серьезно навредить вашему бизнесу, если речь идет о коммерческом сайте.





Какие негативные последствия появления в интернете сайта-двойника?

Проблемы с поисковой выдачей. Существует риск того, что поисковые системы могут посчитать ваш сайт копией и предоставить приоритет в поисковой выдаче нарушителю или наложить поисковые фильтры на оба сайта.

Создание у потребителей ошибочного мнения о некой связи или преемственности между вашим ресурсом и сайтом нарушителя. Перераспределение потребительского спроса на сайт конкурента.

Потеря клиентов, уменьшение выручки





Какие действия предпринять, в случае если вы обнаружили копию своего сайта?

Определить объекты интеллектуальной собственности, подлежащие защите: дизайн, изображения, фотографии, тексты, база данных.

Оценить свои правоустанавливающие документы: договор на разработку сайта, приложения с макетами и эскизами, акты к договору, договор на проведение фотосъемки, договор авторского заказа на написание уникальных текстов и т.п. В зависимости от наличия и содержания указанных документов вы сможете решить: защищать сайт как сложное произведение или как отдельные охраноспособные объекты интеллектуальных прав. У обоих подходов есть плюсы и минусы.

Оперативно зафиксировать нарушение и его длительность: нотариально заверить сайт нарушителя и его архивные копии. Если сайт объемный рекомендуем в ходе заверения сохранить и записать копию сайта на оптический носитель DVD-диск (это сэкономит ваши средства и в дальнейшем при необходимости позволит провести компьютерные экспертизы html кода сайта)

При необходимости провести внесудебное исследование по вопросу установления признаков тождественности сайтов.

Получить данные об администраторе домена, на котором расположен сайт нарушителя. Именно администратор домена будет являться надлежащим ответчиком. Самый простой способ, направить адвокатский запрос регистратору.

Получив сведения от регистратора доменных имен направить претензию администратору домена или направить претензию предполагаемому владельцу сайта-клона если нет сил ждать ответа регистратора.

Направить претензию хостинг-провайдеру сайта-клона

Обратиться в Мосгорсуд с заявлением о принятии досудебных обеспечительных мер в виде ограничения доступа к сайту-нарушителю, в случае игнорирования ваших требований нарушителем и хостером.

Подготовить и подать исковое заявление в суд о прекращении использования принадлежащего вам объекта интеллектуальных прав - сайта и взыскании компенсации.





P.S. Обратите внимание, что с правовой точки зрения сайт, в части его программного кода, является программой для ЭВМ. Следовательно вы сильно упростите себе задачу по доказыванию принадлежности вашего сайта, а также доказыванию его незаконного копирования, если заранее позаботитесь о регистрации сайта в РОСПАТЕНТе в реестре программ для ЭВМ.





