Как зафиксировать нарушения на Ozon для суда: видео-инструкция ShotApp | ВебДжастис

Друзья, наконец дошли руки до видео-инструкций.

Ловите первое видео. Оно посвящено тому, как правильно зафиксировать информацию в карточке товара на маркетплейсе OZON при помощи расширения ShotApp. Полученный в результате фиксации протокол вы можете использовать как средство для досудебного урегулирования спора, либо как весомое письменное доказательство в суде.





Данная видео-инструкция будет полезна:

селлерам, у которых недобросовестные конкуренты скопировали карточки товаров

правообладателям, чьи товарные знаки или иные результаты интеллектуальной деятельности незаконно используются при продаже товаров на Озон

покупателям, по спорам о защите прав потребителей в связи с покупкой товара на Озон

юристам, представляющим интересы любого из лиц, указанных выше скачать расширение можно в официальном магазине расширений Google





