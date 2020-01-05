Как зафиксировать интернет-доказательства для суда: сравнительный анализ способов | ВебДжастис

Поскольку в настоящее время все чаще юристы сталкиваются с необходимостью представления доказательств, полученных из сети Интернет, возникает обоснованный вопрос в какой форме такие доказательства могут быть представлены в суд.





В настоящее время существует несколько способов досудебной фиксации доказательств в сети Интернет для их последующего использования в суде:

Нотариальное заверение (обеспечение доказательств нотариусом в порядке ст.102 Основ законодательства о нотариате)

Автоматическая фиксация содержания интернет-страницы специальным программным обеспечением

Исследование специалиста (заключение эксперта) в отношении информации на сайте

Простая распечатка интернет-страницы





Очевидно, что не все способы одинаково хороши, у каждого из них есть достоинства и недостатки. Попробуем рассмотреть их в разрезе нескольких критериев.











Юридическая сила и оспоримость





Нотариальное заверение

Нотариальный протокол обладает особой юридической силой. В соответствии со ст. 61 ГПК РФ, ст.69 АПК РФ не требует дальнейшего доказывания.





Автофиксация

Письменное доказательство. Оценивается наряду с иными доказательствами в деле в соответствии со ст.67,71 ГПК РФ, ст.71,75 АПК РФ.

С учетом уровня развития техники и общего тренда на автоматизацию процессов, для достижения правильных, объективных и повторяющихся результатов, автоматическая фиксация в наибольшей степени отвечает требованиям, предъявляемым к доказательствам, включая самые главные - объективность и достоверность.







Исследование специалиста (заключение эксперта)

Письменное доказательство. Оценивается наряду с иными доказательствами в деле в соответствии со ст.67,71 ГПК РФ, ст.71,75 АПК РФ.

Справедливости ради следует отметить, что в действительности для осмотра информации в сети интернет экспертные познания не требуются. Вопрос фиксации информации (внешнего вида интернет-страниц или электронной переписки) сводится к установлению фактов, а не ответам на вопросы, требующие специальных познаний в области науки или техники. Данный способ фиксации доказательств появился не так давно, как некая альтернатива надежному, но дорогому нотариальному обеспечению доказательств.

Представляется, что этот способ фиксации - не слишком удачная попытка подмены традиционной нотариальной формы доказательства и вне рамок судебной экспертизы, назначенной по определению суда, не сильно отличается от простой распечатки, сделанной стороной спора самостоятельно.





Простая распечатка



Письменное доказательство. Оценивается наряду с иными доказательствами в деле в соответствии со ст.67,71 ГПК РФ, ст.71,75 АПК РФ. Легко ставится под сомнение путем представления противной стороной аналогичной распечатки с иным содержанием









Возможность проверки в случае удаления информации







Нотариальное заверение

В случае изменения или удаления требуемой информации, возможность проверки содержания и внешнего вида интернет-страницы по состоянию на дату фиксации информации для непосредственного исследования судом, отсутствует.





Исследование специалиста (заключение эксперта)



В случае изменения или удаления требуемой информации, возможность проверки содержания и внешнего вида интернет-страницы по состоянию на дату фиксации информации для непосредственного исследования судом, отсутствует.





Простая распечатка



В случае изменения или удаления требуемой информации, возможность проверки содержания и внешнего вида интернет-страницы по состоянию на дату фиксации информации для непосредственного исследования судом, отсутствует.





Автофиксация



Алгоритм работы сервиса автоматической фиксации доказательств "Вебджастис" помимо формирования электронного Протокола, включающего скриншоты заданной интернет-страницы в формате pdf, также предусматривает добавление копии фиксируемой страницы в глобальный архив интернета.

В результате html-версия, зафиксированной интернет-страницы по состоянию на дату фиксации, может быть проверена через сервис Веб-архив.ру









Доступность





Нотариальное заверение



Доступность нотариального обеспечения доказательств ограничена рабочим временем нотариуса, выходными и праздничными днями. Необходимо найти компетентного нотариуса или воспользоваться сервисом Интернет-правосудие, который сам дистанционно подберет нотариуса и обеспечит взаимодействие лица, заинтересованного в нотариальном осмотре, с нотариусом через личный кабинет.







Автофиксация

Сервис автоматической фиксации доказательств ВЕБДЖАСТИС доступен без перерывов и выходных в режиме 24/7. Это особенно важно, когда есть высокий риск удаления или изменения информации.







Исследование специалиста (заключение эксперта)

Доступность ограничена рабочим временем специалиста, выходными и праздничными днями. Необходимо найти компетентного специалиста (эксперта)







Простая распечатка

Необходимо наличие компьютера, цветного или монохромного принтера и базовых знаний о работе браузеров.











Точность и достоверность







Нотариальное заверение

Достоверно в силу нотариального заверения. В достаточной степени корректно, если нотариус использует подходящее программное обеспечение







Автофиксация

Достоверно в силу фиксации программным комплексом, работающим в автоматическом режиме, принадлежащим лицу не заинтересованному в исходе дела. В достаточной степени корректно. В ходе фиксации пользователь проверяет соответствие скриншотов внешнему виду интернет-страницы, отображаемой его браузером







Исследование специалиста (заключение эксперта)

Достоверно в силу фиксации информации лицом, не заинтересованным в исходе дела. Корректность зависит от компетенции специалиста и используемого им программного обеспечения







Простая распечатка

Условная достоверность, поскольку распечатка выполнена лицом, заинтересованным в исходе дела. В большинстве случаев самостоятельная печать интернет-страницы из браузера является некорректной и не соответствует ее действительному внешнему виду











Оперативность







Нотариальное заверение



Осуществляется в среднем в течение 24 часов или от 2-х часов с использованием сервиса Интернет-правосудие







Автофиксация

Формирование итогового документа - протокола автоматизированного осмотра занимает 1-5 минут







Исследование специалиста (заключение эксперта)



В среднем занимает 24 часа







Простая распечатка

С учетом возможных сложностей, связанных с формированием скриншота, соответствующего внешнему виду сайта, подгонки скриншота под печатный размер А4, внесения данных о полном адресе интернет-страницы и прочее, может занять около 1 часа.











Стоимость и ценность







Нотариальное заверение



от 7850 р. (минимальная стоимость) - при оформлении заявки на заверение через сервис Интернет-правосудие



Результат: эталонное доказательство с повышенной юридической силой

Ценность: презумпция доказанности + индивидуальный подход при сложных осмотрах





Исследование специалиста (заключение эксперта)



от 5000 р. (70% от стоимости нотариального заверения) - по данным из открытых источников в сети Интернет



Результат: письменное доказательство составленное специалистом

Ценность: возможен индивидуальный подход при сложных осмотрах





Автофиксация

от 900 р. (12% от стоимости нотариального заверения) - при помощи сервиса автоматической фиксации ВЕБДЖАТИС

Результат: письменное доказательство, составленное роботом в автоматическом режиме

Ценность: высокая достоверность + мгновенно + низкая стоимость







