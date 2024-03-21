Как зафиксировать карточку товара на Wildberries для суда: видео-инструкция | ВебДжастис

Друзья, продолжаем публиковать видео-инструкции для наиболее популярных случаев использования ShotApp.

Новая видео-инструкция про то, как правильно зафиксировать информацию в карточке товара на маркетплейсе Вайлдберриз при помощи расширения ShotApp и быстро получить правильное письменное доказательство, которое можно использовать для досудебного урегулирования спора и весомое доказательство в суде.





Данная видео-инструкция будет полезна:

селлерам Wilberries, у которых недобросовестные конкуренты скопировали карточки товаров

селлерам по спорам с самой торговой площадкой Wilberries

правообладателям, чьи товарные знаки или иные результаты интеллектуальной деятельности незаконно используются при продаже товаров на Wilberries

покупателям, по спорам о защите прав потребителей в связи с покупкой товара на Wilberries

юристам, представляющим интересы любого из лиц, указанных выше скачать расширение можно в официальном магазине расширений Google

Скачать расширение ShotApp Desktop PRO