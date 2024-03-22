Как правильно заверить электронную переписку для суда: пошаговая видеоинструкция | ВебДжастис

Одним из наиболее распространённых случаев обеспечение доказательств является заверение электронной переписки.

В этом видео мы наглядно показали как правильно зафиксировать (заверить) переписку по электронной почте при помощи расширения ShotApp, в том числе с вложенными файлами.


Удобство использования ShotApp PRO состоит в том, что вам не нужно разбираться в технических и правовых аспектах обеспечения доказательств. нужно лишь включить запись и осмотреть нужную вам информацию, а по окончанию осмотра система сама сформирует вам готовый протокол фиксации доказательств со скриншотами ключевых кадров и ссылкой на весь ход осмотра для лучшего восприятия информации судом.


Эта видео-инструкция будет полезна юристам и предпринимателям по спорам, связанным с заключением и исполнением договоров, а также в других ситуациях, когда значимые для дела доказательства, содержатся в электронной переписке сторон.


Обычно электронной перепиской подтверждают следующие обстоятельства:

  • наличие, изменение или прекращение правоотношений
  • осведомленность участника переписки о тех или иных значимых для дела обстоятельств
  • заключение договора на определенных условиях и в определенное время (когда подлинник договора отсутствует)
  • надлежащее исполнение договора (акты об исполнении договора, уведомления о событиях по договору, фотографии и другие доказательства исполнения условий договора)
  • нарушение условий договора и своевременное уведомление контрагента о допущенных нарушениях
  • другие обстоятельства в зависимости от предмета спора и фактуры




