Что подарить юристу: идеи подарков адвокату, нотариусу и студенту юрфака

Казалось бы, все просто — достаточно отталкиваться от личных предпочтений одного отдельно взятого человека. Но юрист, которому нужно подарить подарок — это далеко не всегда ваш близкий знакомый или коллега, с которым общаетесь каждый день. Возможны ситуации, когда, например, нужно сделать подарок представителю, юридической компании, с которой сотрудничает ваш бизнес, или адвокату, который защищал вас в суде. Как же в таком случае выбрать подарок, который будет уместным, небанальным и в то же время способным порадовать? Попробуем разобраться, какие подарки для юристов действительно работают и что можно подарить адвокату, нотариусу, юрисконсульту или студенту юрфака. Ведь вариантов много — от полезных, но стандартизированных подарков до небанального юридического мерча «Адвокэт».

Принципы подбора подарка

Конечно, все юристы разные, однако можно выделить определенные качества, которые обычно свойственны людям этой профессии:

Пунктуальность и скрупулезность. Часто день юриста расписан по минутам, чтобы хватило времени на все запланированные задачи. Как следствие, юристам часто нужны вещи, которые помогут упорядочить рутину и повысить эффективность.

Аналитическое мышление и постоянное саморазвитие. Необходимы для трактовки юридических норм, построения защиты в суде, решения спорных вопросов при ведении юридических дел бизнеса и т. д. Как следствие, юристы ценят качественную литературу по профессии и смежным дисциплинам.

Многозадачность. Важно умение совмещать работу с источниками, составление договоров и общение с людьми. Поэтому юристам всегда пригодятся предметы, облегчающие планирование.

Стрессоустойчивость. Крайне важное качество, так как эмоциональные нагрузки — вечные спутники работы юриста. Как следствие, для них важно заботиться о состоянии своей психики и укреплять ее. В этом помогают в том числе хобби и увлечения.

Креативность. Конечно, она проявляется не в такой броской форме, как у деятелей искусства или работников рекламной индустрии, но и суровым на первый взгляд юристам тоже свойственна. Именно креативность помогает разрешать споры и находить порой неожиданные трактовки норм права. Так что юристы ценят необычные предметы с ноткой юмора, но без вычурности.

С большой вероятностью юрист, которому нужно сделать подарок — человек занятой, сильно загруженный на работе, но при этом ценящий хороший отдых, качественную «пищу для ума» и интересные хобби.

Выбор подарка для юриста также зависит от того, насколько хорошо вы знаете человека, которому хотите его преподнести, а также от повода (день рождения, День юриста, профессиональный праздник, выпуск из вуза или благодарность за помощь). Возможны следующие варианты:

Юрист — это ваш близкий знакомый или родственник. Здесь крайне важно учесть личные предпочтения человека и его хобби. Если вы захотите, чтобы подарок был связан с его профессией, важно избегать стандартизированных подарков, наподобие канцелярии и кружек с весами. Лучше выбрать то, что отвечает интересам человека и в то же время связано с профессией (например, трукрайм-литература или подписка на музыкальный сервис для снятия стресса).

Юрист — ваш коллега по цеху либо представитель компании, с которой сотрудничает ваша организация. Иными словами, человек, которого вы близко не знаете, однако его требуется поздравить с личным или профессиональным праздником. Здесь важно, чтобы подарок одновременно не был и безликим, и излишне вычурным. Идеальный вариант, если получится соблюсти баланс между строгостью и креативностью. Но все же излишне юморить с подарком не стоит.

Юрист — специалист, к которому вы обращались за юридической помощью в частном порядке, например адвокат, нотариус, консультант и т. д. Тут работают все принципы из предыдущего пункта, однако важно учесть определенные нюансы. Так, судьям, прокурорам и другим юристам из госсектора запрещено принимать подарки стоимостью более 3000 рублей. Для адвокатов, согласно Кодексу профессиональной этики, нежелательными будут подарки, способные повлиять на их объективность и беспристрастность.

Также во время выбора подарков важно руководствоваться следующими принципами:

Практичность превыше всего. Юриста порадуют такие вещи, которые пригодятся для выполнения должностных обязанностей либо приятно разнообразят отдых и помогут снять стресс. Нефункциональные предметы, скорее всего, не будут желанным подарком.

Отсутствие вычурности. На различных сайтах можно встретить броские и старомодные на вид подарки для юристов — громоздкие статуэтки в виде Фемиды или других символов права, грамоты в позолоченных рамах, резные деревянные панно. Подобные подарки в большинстве случаев будут неуместны — из-за своей дороговизны и претенциозности. Лучше рассмотреть средний по цене, но лаконичный по стилю вариант, без позолоты и громких лозунгов.

Нет юридическим стереотипам и безликому мерчу. Да, ручки, блокноты и кружки — безусловно, практичны и полезны, но, если на них напечатаны лишь логотипы или юридические символы, хорошим подарком они не станут. Практичность, как мы говорили ранее, важна, но это не значит, что вещь должна быть скучной.

Необходимо учесть повод. Для профессиональных праздников, например дня юриста, будут уместны подарки с ненавязчивой отсылкой к профессии (юридический мерч, аксессуары для работы, полезные наборы для суда или офиса). А при выборе подарка на день рождения лучше ориентироваться на интересы и хобби.

Важную роль играет возраст юриста. Студентам и молодым специалистам по душе будут гаджеты, книги современных авторов, вещи с юридическими мемами. Адвокаты и консультанты с большим опытом, наоборот, обычно предпочитают статусные подарки — перьевые ручки, классическую литературу, наборы фигурных бокалов, именные ежедневники.

Таким образом, лучший подарок для юриста — тот, который можно как-либо использовать, а не просто поставить на полку и любоваться. И при этом очень желательно, чтобы он был качественным и со «своим лицом». Дальше приведем примеры тех вещей, которые будет не стыдно подарить другу, коллеге или деловому партнеру.

Какими бывают подарки для юристов: идеи для адвоката, нотариуса, юрисконсульта и студента

Для удобства разобьем их на группы.

Практичные подарки

Те, которые пригодятся и в работе, и в повседневной жизни.

Канцелярия. Это классический подарок юристу, адвокату или нотариусу, но чтобы его оценили, нужна изюминка. Возможны разные варианты. Юристы старшего возраста наверняка оценят именную ручку (паркер или перьевую), ежедневник из кожи и с цитатой из норм права, фигурную подставку для письменных приборов или книг. А их более молодым коллегам пригодится органайзер для хранения документов (настольный или в виде сумки), а также «Набор литигатора» от бренда «Адвокэт», куда входят стильные и полезные в суде вещи (шопер с юридическим принтом, строгий литигаторский блокнот, стикеры с профессиональными мемами). Они помогут разнообразить суровую юридическую рутину и добавить в нее немного здоровой иронии.

Одежда. Если хочется выбрать небанальный подарок юристу с профессиональным юмором, можно рассмотреть одежду и аксессуары. Этот вид подарка считается спорным, так как несет в себе много индивидуальных нюансов. Однако есть достаточно универсальный вариант удивить и порадовать юриста — подарить ему (или ей) вещи из коллекции «Модный литигатор» от бренда «Адвокэт». В нее вошли футболки с мемно-юридической надписью, кепки с подобной нашивкой, шевроны с запоминающимися слоганами о профессии, который можно прикрепить к любой одежде или сумке. Все вещи коллекции выполнены из качественных материалов, лаконичны и при этом не лишены некоторой дерзости. Строгие фасоны и сдержанные цвета позволят юристу надевать их на работу, а надписи с ноткой профессионального юмора помогут выделиться из толпы.

Товары для поездок по городу и путешествий. Такой подарок подойдет юристам, которые часто ездят в суды, на встречи, переговоры или в командировки. Это может быть стильный лаконичный шопер с юридическим (но не душным!) принтом либо вещи из коллекции «Скоро отпуск» бренда «Адвокэт». Например, наборы для путешествий, бутылка для воды или термокружка с рецептом «юридического» коктейля, надувные диваны.

Гаджеты. Хороший вариант, если нужен практичный подарок юристу для работы, командировок и суда. Из всего многообразия техники на рынке важно выбрать те устройства, которые будут действительно полезны. Для юристов это пауэрбанк (чтобы заряжать технику во время деловых поездок), мини-принтер (для печати стикеров на папки с документами), смарт-часы (позволяют следить не только за временем, но и за здоровьем, что важно для юристов, подверженных сильному стрессу).









Интеллектуальные подарки

Помогают приобретать новые знания и развиваться в профессиональном плане.

Книга — один из самых безопасных вариантов, если нужен интеллектуальный подарок юристу. Если рассматривать специализированную литературу, отличным выбором будет та, которая посвящена новым явлениям в праве (например, регуляции и применению ИИ), а также издания, помогающие развить определенные профессиональные навыки (например, ораторское мастерство или написание юридических текстов). Наравне с ними как удачный вариант можно рассматривать подарочные издания классиков права. А вот от идеи подарить печатную версию Налогового кодекса или другого свода законов лучше отказаться — к моменту дарения часть его норм наверняка потеряет актуальность.

Подписка на профессиональные издания («Закон», «Журнал российского права» и т. д.). Это могут быть как печатные журналы, так и их электронные версии. Выбор зависит от предпочтений юриста. Одни хотели бы украсить свой кабинет статусной подборкой бумажных экземпляров, а другие стремятся получать информацию как можно быстрее и выбирают цифровые издания. Также важно учесть и отрасль права, в которой работает юрист — многие журналы специализируются на одной конкретной (например, «Уголовное право» и «Корпоративный юрист»).

Подписка на цифровые сервисы для юристов. Они часто необходимы в работе и позволяют упростить как поиск важной информации, так и аналитическую работу. К таким сервисам относятся: ExplainLaw, Doczilla, Консультант +, Casebook и Caselook, ShotApp.

Обучающие курсы. Юристу важно следить за тенденциями в правовой сфере и осваивать те новые направления и инструменты, которые напрямую касаются его практики и интересов. Это могут быть курсы на следующие темы: «Сделки слияний и поглощений M&A», «Спортивное право» и т. д.

Приглашение на форумы, конференции, мастер-классы. Многие из них носят платный характер и попасть на них может ограниченное число лиц.

Подарки для отдыха и хобби

Здесь многое зависит от личных предпочтений человека, однако можно подобрать и универсальные варианты.

Абонемент в спортзал или на релаксирующие процедуры. Пригодятся юристам, чтобы снимать стресс и расслабляться после работы.

Подписка на сервисы с развлекательным контентом. Музыкальные, видеохостинги с любимыми фильмами, онлайн-библиотеки.

Сертификаты интернет-магазинов («Золотое яблоко», Ozon, «Читай-Город»). Выбор зависит от того, на какой площадке человек часто делает покупки..

Билет на посещение мероприятий, помогающих снять стресс и получить новые впечатления. К таким относятся квест-комнаты, гончарные мастер-классы, «комнаты ярости», где можно все ломать.

Для некоторых юристов хорошим подарком станут экстремальные развлечения — картинг, каякинг, пейнтбол.

Антистресс-товары. Важно, чтобы они были стильными и органично смотрелись на столе юриста. Такими могут быть, например, «песочные» часы с жидкостью, маятник Ньютона.

Где искать подарки для юристов?

Самый быстрый способ — онлайн-площадки.

Маркетплейсы (Ozon, Wildberries, AliExpress).

Интернет-магазины подарков общей направленности.

Специализированные магазины подарков для юристов и юридического мерча.. Например, на сайте бренда «Адвокэт» вы сможете найти много вариантов полезного и вместе с тем небанального мерча для юристов.

Что же дарить юристам?

Как мы видим, эта задача непростая, но решаемая. Выбор подарков достаточно широк — есть варианты и для отдыха, и для развития в профессии, и для использования на каждый день. Главное, чтобы подарок подходил под вкусы человека и был полезным. А еще лучше, если он связан с профессией, но при этом нескучный и недушный.