Что подарить юристу: идеи подарков адвокату, нотариусу и студенту юрфака
Казалось бы, все просто — достаточно отталкиваться от личных предпочтений одного отдельно взятого человека. Но юрист, которому нужно подарить подарок — это далеко не всегда ваш близкий знакомый или коллега, с которым общаетесь каждый день. Возможны ситуации, когда, например, нужно сделать подарок представителю, юридической компании, с которой сотрудничает ваш бизнес, или адвокату, который защищал вас в суде. Как же в таком случае выбрать подарок, который будет уместным, небанальным и в то же время способным порадовать? Попробуем разобраться, какие подарки для юристов действительно работают и что можно подарить адвокату, нотариусу, юрисконсульту или студенту юрфака. Ведь вариантов много — от полезных, но стандартизированных подарков до небанального юридического мерча «Адвокэт».
Принципы подбора подарка
Конечно, все юристы разные, однако можно выделить определенные качества, которые обычно свойственны людям этой профессии:
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Пунктуальность и скрупулезность. Часто день юриста расписан по минутам, чтобы хватило времени на все запланированные задачи. Как следствие, юристам часто нужны вещи, которые помогут упорядочить рутину и повысить эффективность.
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Аналитическое мышление и постоянное саморазвитие. Необходимы для трактовки юридических норм, построения защиты в суде, решения спорных вопросов при ведении юридических дел бизнеса и т. д. Как следствие, юристы ценят качественную литературу по профессии и смежным дисциплинам.
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Многозадачность. Важно умение совмещать работу с источниками, составление договоров и общение с людьми. Поэтому юристам всегда пригодятся предметы, облегчающие планирование.
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Стрессоустойчивость. Крайне важное качество, так как эмоциональные нагрузки — вечные спутники работы юриста. Как следствие, для них важно заботиться о состоянии своей психики и укреплять ее. В этом помогают в том числе хобби и увлечения.
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Креативность. Конечно, она проявляется не в такой броской форме, как у деятелей искусства или работников рекламной индустрии, но и суровым на первый взгляд юристам тоже свойственна. Именно креативность помогает разрешать споры и находить порой неожиданные трактовки норм права. Так что юристы ценят необычные предметы с ноткой юмора, но без вычурности.
С большой вероятностью юрист, которому нужно сделать подарок — человек занятой, сильно загруженный на работе, но при этом ценящий хороший отдых, качественную «пищу для ума» и интересные хобби.
Выбор подарка для юриста также зависит от того, насколько хорошо вы знаете человека, которому хотите его преподнести, а также от повода (день рождения, День юриста, профессиональный праздник, выпуск из вуза или благодарность за помощь). Возможны следующие варианты:
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Юрист — это ваш близкий знакомый или родственник. Здесь крайне важно учесть личные предпочтения человека и его хобби. Если вы захотите, чтобы подарок был связан с его профессией, важно избегать стандартизированных подарков, наподобие канцелярии и кружек с весами. Лучше выбрать то, что отвечает интересам человека и в то же время связано с профессией (например, трукрайм-литература или подписка на музыкальный сервис для снятия стресса).
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Юрист — ваш коллега по цеху либо представитель компании, с которой сотрудничает ваша организация. Иными словами, человек, которого вы близко не знаете, однако его требуется поздравить с личным или профессиональным праздником. Здесь важно, чтобы подарок одновременно не был и безликим, и излишне вычурным. Идеальный вариант, если получится соблюсти баланс между строгостью и креативностью. Но все же излишне юморить с подарком не стоит.
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Юрист — специалист, к которому вы обращались за юридической помощью в частном порядке, например адвокат, нотариус, консультант и т. д. Тут работают все принципы из предыдущего пункта, однако важно учесть определенные нюансы. Так, судьям, прокурорам и другим юристам из госсектора запрещено принимать подарки стоимостью более 3000 рублей. Для адвокатов, согласно Кодексу профессиональной этики, нежелательными будут подарки, способные повлиять на их объективность и беспристрастность.
Также во время выбора подарков важно руководствоваться следующими принципами:
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Практичность превыше всего. Юриста порадуют такие вещи, которые пригодятся для выполнения должностных обязанностей либо приятно разнообразят отдых и помогут снять стресс. Нефункциональные предметы, скорее всего, не будут желанным подарком.
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Отсутствие вычурности. На различных сайтах можно встретить броские и старомодные на вид подарки для юристов — громоздкие статуэтки в виде Фемиды или других символов права, грамоты в позолоченных рамах, резные деревянные панно. Подобные подарки в большинстве случаев будут неуместны — из-за своей дороговизны и претенциозности. Лучше рассмотреть средний по цене, но лаконичный по стилю вариант, без позолоты и громких лозунгов.
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Нет юридическим стереотипам и безликому мерчу. Да, ручки, блокноты и кружки — безусловно, практичны и полезны, но, если на них напечатаны лишь логотипы или юридические символы, хорошим подарком они не станут. Практичность, как мы говорили ранее, важна, но это не значит, что вещь должна быть скучной.
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Необходимо учесть повод. Для профессиональных праздников, например дня юриста, будут уместны подарки с ненавязчивой отсылкой к профессии (юридический мерч, аксессуары для работы, полезные наборы для суда или офиса). А при выборе подарка на день рождения лучше ориентироваться на интересы и хобби.
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Важную роль играет возраст юриста. Студентам и молодым специалистам по душе будут гаджеты, книги современных авторов, вещи с юридическими мемами. Адвокаты и консультанты с большим опытом, наоборот, обычно предпочитают статусные подарки — перьевые ручки, классическую литературу, наборы фигурных бокалов, именные ежедневники.
Таким образом, лучший подарок для юриста — тот, который можно как-либо использовать, а не просто поставить на полку и любоваться. И при этом очень желательно, чтобы он был качественным и со «своим лицом». Дальше приведем примеры тех вещей, которые будет не стыдно подарить другу, коллеге или деловому партнеру.
Какими бывают подарки для юристов: идеи для адвоката, нотариуса, юрисконсульта и студента
Для удобства разобьем их на группы.
Практичные подарки
Те, которые пригодятся и в работе, и в повседневной жизни.
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- Гаджеты. Хороший вариант, если нужен практичный подарок юристу для работы, командировок и суда. Из всего многообразия техники на рынке важно выбрать те устройства, которые будут действительно полезны. Для юристов это пауэрбанк (чтобы заряжать технику во время деловых поездок), мини-принтер (для печати стикеров на папки с документами), смарт-часы (позволяют следить не только за временем, но и за здоровьем, что важно для юристов, подверженных сильному стрессу).
Интеллектуальные подарки
Помогают приобретать новые знания и развиваться в профессиональном плане.
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Книга — один из самых безопасных вариантов, если нужен интеллектуальный подарок юристу. Если рассматривать специализированную литературу, отличным выбором будет та, которая посвящена новым явлениям в праве (например, регуляции и применению ИИ), а также издания, помогающие развить определенные профессиональные навыки (например, ораторское мастерство или написание юридических текстов). Наравне с ними как удачный вариант можно рассматривать подарочные издания классиков права. А вот от идеи подарить печатную версию Налогового кодекса или другого свода законов лучше отказаться — к моменту дарения часть его норм наверняка потеряет актуальность.
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Подписка на профессиональные издания («Закон», «Журнал российского права» и т. д.). Это могут быть как печатные журналы, так и их электронные версии. Выбор зависит от предпочтений юриста. Одни хотели бы украсить свой кабинет статусной подборкой бумажных экземпляров, а другие стремятся получать информацию как можно быстрее и выбирают цифровые издания. Также важно учесть и отрасль права, в которой работает юрист — многие журналы специализируются на одной конкретной (например, «Уголовное право» и «Корпоративный юрист»).
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Подписка на цифровые сервисы для юристов. Они часто необходимы в работе и позволяют упростить как поиск важной информации, так и аналитическую работу. К таким сервисам относятся: ExplainLaw, Doczilla, Консультант +, Casebook и Caselook, ShotApp.
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Обучающие курсы. Юристу важно следить за тенденциями в правовой сфере и осваивать те новые направления и инструменты, которые напрямую касаются его практики и интересов. Это могут быть курсы на следующие темы: «Сделки слияний и поглощений M&A», «Спортивное право» и т. д.
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Приглашение на форумы, конференции, мастер-классы. Многие из них носят платный характер и попасть на них может ограниченное число лиц.
Подарки для отдыха и хобби
Здесь многое зависит от личных предпочтений человека, однако можно подобрать и универсальные варианты.
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Абонемент в спортзал или на релаксирующие процедуры. Пригодятся юристам, чтобы снимать стресс и расслабляться после работы.
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Подписка на сервисы с развлекательным контентом. Музыкальные, видеохостинги с любимыми фильмами, онлайн-библиотеки.
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Сертификаты интернет-магазинов («Золотое яблоко», Ozon, «Читай-Город»). Выбор зависит от того, на какой площадке человек часто делает покупки..
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Билет на посещение мероприятий, помогающих снять стресс и получить новые впечатления. К таким относятся квест-комнаты, гончарные мастер-классы, «комнаты ярости», где можно все ломать.
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Для некоторых юристов хорошим подарком станут экстремальные развлечения — картинг, каякинг, пейнтбол.
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Антистресс-товары. Важно, чтобы они были стильными и органично смотрелись на столе юриста. Такими могут быть, например, «песочные» часы с жидкостью, маятник Ньютона.
Где искать подарки для юристов?
Самый быстрый способ — онлайн-площадки.
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Маркетплейсы (Ozon, Wildberries, AliExpress).
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Интернет-магазины подарков общей направленности.
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Специализированные магазины подарков для юристов и юридического мерча.. Например, на сайте бренда «Адвокэт» вы сможете найти много вариантов полезного и вместе с тем небанального мерча для юристов.
Что же дарить юристам?
Как мы видим, эта задача непростая, но решаемая. Выбор подарков достаточно широк — есть варианты и для отдыха, и для развития в профессии, и для использования на каждый день. Главное, чтобы подарок подходил под вкусы человека и был полезным. А еще лучше, если он связан с профессией, но при этом нескучный и недушный.