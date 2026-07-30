Ozon защитит склады от атак БПЛА: маркетплейс объявил тендер на установку огнеупорной защиты | ВебДжастис
Причина — угроза возможных атак БПЛА.
Маркетплейс планирует разместить на крышах складов полосы из негорючей стеклоткани. Они будут задерживать распространение огня и помогут не допустить рост площади возгорания при возможном пожаре.
На данный момент владелец ОЗОН проводит тендер на поиск подрядчика для установки данной защиты на 44 склада в более чем десяти городах России.
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