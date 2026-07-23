Нейросети и авторское право: новые правила обучения ИИ в России

Закон об ИИ: нейросети получат возможность легально обучаться на авторском контенте?

Совет Федерации одобрил законопроект № 1271570-8 «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации». Предполагаемая дата вступления в силу — 1 марта 2027 года.

Чем интересен для юристов?

Особое внимание стоит обратить на статью 10 данного закона. Согласно ей, разработчики получают право обучать ИИ-модели на произведениях, охраняемых, например, авторским правом. Допускается, что нейросети могут анализировать, сравнивать, классифицировать и извлекать охраняемую информацию, если она является общедоступной, получена правомерно и доступ к ней не ограничен техническими средствами. Получение разрешения у правообладателя для обучения ИИ не требуется. Наложить запрет правообладатель также не может. При этом суверенные или национальные большие фундаментальные модели могут в процессе обучения воспроизводить произведения путем краткосрочной записи в память ЭВМ. В свою очередь, разработчик ИИ должен уведомлять пользователей о принадлежности прав на результаты, полученные с помощью ИИ, и об условиях доступа к ним. Однако все результаты генерации не признаются произведениями автоматически — требования о творческом вкладе человека не были отменены.

В чем неоднозначность норм нового законопроекта?

Данные нормы для обучения ИИ непосредственно затрагивают интересы правообладателей контента широкой направленности: текстового, графического, аудиовизуального, музыкального и т. д. Впервые в законе закреплено разрешение для ИИ использовать в процессе обучения охраняемые произведения без обязательного лицензирования. Нормы 10 статьи законопроекта о регуляции ИИ требуют дополнительных проверок на соответствие ряду действующих законов (например, пункту 5 статьи 1229 ГК РФ), так как существует риск, что может быть нанесен финансовый и иной ущерб правообладателям контента. Кроме того, обязанность сообщать пользователю о принадлежности прав не разрешает важную проблему — остается неясным, где проходит грань между сгенерированным материалом и авторским произведением на его основе.

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