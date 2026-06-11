ФНС и маркетплейсы объединяют данные: как изменится контроль за селлерами | ВебДжастис

ФНС и маркетплейсы будут обмениваться фискальными данными

Минфин уже этим летом выпустит постановление о взаимодействии налоговой и площадок в рамках закона о платформенной экономике.

С 1 октября маркетплейсы начнут передавать в ФНС данные о продавцах: обороты и признаки ухода от налогов.

ФНС уже разрабатывает профили рисков — по ним площадки будут отслеживать обороты селлеров и сообщать о подозрительных операциях.

Готовится НДС для трансграничной торговли: 7% (2027) → 14% (2028) → 22% (2029).

Обмен данными между ФНС и площадками идёт уже больше года. Эксперимент с участием Ozon, Wildberries, «Авито», «Мегамаркета» и «Яндекс Маркета» запустили в 2024 году. Его планировали завершить к концу 2025-го, но в апреле продлили до конца 2026 года.

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