Оскорбления в мессенджерах: когда переписка становится доказательством в суде | ВебДжастис
Как указано в постановлении ВС РФ № 66-АД26-1-К8, сообщения из чатов мессенджеров подпадают под часть 2 статьи 5.61 КоАП РФ, если они:
содержат утверждения, унижающие достоинство, а также несущие в себе негативную оценку личности конкретного человека;
выражены в неприличной форме, противоречащей нормам морали и нравственности.
носят публичный характер — в случае с мессенджером публикуются в общих чатах, где оскорбительные сообщения видит неопределенный круг лиц
Основаниями для признания лица виновным в оскорблении чести и достоинства в чатах мессенджеров и соцсетей выступают:
Подтвержденный факт ведения указанным лицом переписки, носящей оскорбительный характер. Необходимо доказать, что сообщения публиковались с принадлежащего обвиняемому аккаунта, а показания свидетелей и сообщения других участников чата позволяют подтвердить, что общение вел именно он.
Регистрация аккаунта, с которого велась переписка, на активный номер телефона, принадлежащий обвиняемому.
Чтобы достоверно подтвердить факт размещения оскорблений в общем чате, важно вовремя зафиксировать переписку. Электронный протокол ShotApp включает видео и технические данные, которые служат дополнительным доказательством подлинности.
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