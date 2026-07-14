Покупка авто с дефектами: почему суд отказал в возврате денег | ВебДжастис
Первый кассационный суд общей юрисдикции признал законным отказ в возврате денежных средств за автомобиль из-за недостатка в многокомпонентной детали, о котором покупательница знала до покупки.
Истица потребовала расторгнуть договор купли-продажи автомобиля, взыскать его стоимость и сопутствующих услуг, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.
Она указала, что приобрела у автодилера б/у автомобиль, а после покупки обнаружила неисправности. О них, по мнению истицы, ей не сообщили.
Однако суды трех инстанций подтвердили, что продавец сообщил покупательнице обо всех недостатках машины, включая существенные и требующие значительного вложения денежных средств.
Поскольку истица была осведомлена о техническом состоянии автомобиля и согласилась на покупку, суд отказал в удовлетворении иска.
Подробнее о деле на TG FLOW
#новости