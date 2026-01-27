Обязательный выкуп акций в 2026 году: новые правила и усиление контроля ЦБ | ВебДжастис

Акционерные общества с "мертвыми душами" в реестре, слышали про такие? А они все еще есть. Ранее это была самая частая причина для использования мажоритарием механизма обязательного выкупа акций.

В регулировании поглощений и консолидации акционерного капитала вновь намечается «пересборка» — на стыке обязательного предложения, принудительного выкупа у миноритариев и усиления контроля со стороны Банка России.

Ключевая рамка дискуссии: как сохранить баланс интересов приобретателя крупного пакета и инвесторов (включая миноритариев) при наличии выявляемых регулятором недобросовестных практик в процедурах приобретения крупных пакетов акций.

Проекты изменений в закон об АО появляются с 2010 года. Их долго согласовывают, а потом они безвозвратно исчезают. И так каждые 3–4 года.

И вот опять...Центробанк решил "откопать эту стюардессу"

Согласно проекту «Основных направлений развития финансового рынка регулятора на 2026–2028 гг.» Банк России планирует:

увеличить минимальный объем акций, приобретение которого дает право на принудительный выкуп бумаг у других инвесторов (идея — «в большей степени гарантировать справедливую цену выкупа»);

усовершенствовать определение порога владения, при котором нужно направлять обязательное предложение о выкупе бумаг;

расширить полномочия ЦБ по срокам проверки и контролю процедур направления обязательного предложения и принудительного выкупа — чтобы обеспечить «всестороннюю проверку законности» корпоративных действий.

ЦБ подчеркивает важность обеспечения должных гарантий соблюдения баланса интересов приобретателя крупных пакетов акций и инвесторов, включая миноритарных акционеров, с учетом недобросовестных практик, выявленных в ходе осуществления контроля за приобретением крупных пакетов акций.

Отдельно в публичных заявлениях также отмечалось, что регулятор готовит пакет законопроектов , с возможным вступления в силу нового регулирования в 2026 г.

POV: Корпоративные юристы, дочитавшие до конца -

#новости