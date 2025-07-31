Новые правила рекламы банкротства: что запретят с 2026 года | ВебДжастис

Совет Федерации одобрил изменения в закон «О рекламе», касающиеся требований к продвижению услуг, связанных с банкротством граждан.

Реклама услуг связанных с банкротством не должна содержать:

гарантии и обещания и упоминать саму возможность освобождения гражданина от исполнения обязательств или налогов

предложения не исполнять обязательства или не платить налоги

утверждение о том, что банкротство это созданная государством система для освобождения граждан от исполнения денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей

Реклама услуг связанных с банкротством должна содержать фразу:

Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ

Закон вступит в силу 1 января 2026 года.

