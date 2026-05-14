Уголовное дело за оскорбление судьи в письмах: где грань между критикой и правонарушением | ВебДжастис

Как сообщает РАПСИ, в суде будет рассмотрено уголовное дело по статье 297 УК РФ , основанием для которого стали письма, направленные на официальную электронную почту одного из судов. Они содержали в себе оскорбления в адрес судьи.

Ругань и нецензурные высказывания в отношении представителей судебной инстанции неэтичны и преследуются по закону. Однако давать конструктивную оценку работе судей, наоборот, можно и даже нужно. Без оскорблений, языком фактов.

Закон на стороне тех, кто сохраняет холодную голову и подбирает доходчивые аргументы. Так, как пишет Право.ру, апелляционная палата встала на сторону адвоката, который в корректной форме указал судье на ее незнание норм права.'

