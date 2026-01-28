Публикации
Принудительный выкуп акций в 2026: ЦБ хочет изменить практику squeeze-out
Регулятор возвращается к давней проблеме «мёртвых душ» в реестрах акционеров и исключению недобросовестных практик. В планах ЦБ на 2026-2028 повысить порог для принудительного выкупа и усилить контроль за такими сделками. Как это изменит баланс интересов мажоритариев и миноритариев, посмотрим.
Какие автомобили подойдут юристу: сложности выбора
Решили разобраться на чем ездят консалтеры и инхаусы и какой мерседес выбирают уголовные адвокаты
Авторские права на фотографии: критерии охраноспособности
В публикации оцениваем правовые нормы, регулирующие возникновение авторских прав, хотим разобраться при каких условиях фотографическому произведению предоставляется правовая защита
Когда время имеет значение
Что делать когда вам важно подтвердить дату публикации определенной информации , но на соответствующей странице дата публикации отсутствует или указана не явным образом, при этом суд не планирует освобождать вас от доказывания.