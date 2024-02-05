Авторское право на фотографии: критерии охраноспособности и творческий труд | ВебДжастис

Рассуждая о том, от чего зависит художественная ценность фотографического произведения, можно привести множество субъективных критериев:

от опыта или специальных познаний у автора фотографии ?

от общественного признания или количества подписчиков в фотоблоге?

от красоты или возраста модели на фото?

от популярности локации или узнаваемости здания, снятого фотографом ?

от необычного ракурса и непривычной формы перспективы или наоборот ровного и «незаваленного» горизонта?

от качества последующей обработки фотографии или ее наличие как таковой?

от уникальности момента запечатленного на фотографии?





Подобные оценочные критерии можно перечислять бесконечно, но применительно к признанию фотографии объектом авторского права в законодательстве Российской Федерации, равно как и во всем остальном мире, вопрос давно решен в пользу единственно возможного и универсального критерия – фотография выполнена человеком!





Ведь снимок молнии, попавший на уличную камеру, снимок редкого зверя в лесу, выполненный «фотоловушкой», или фото необычного зверя сгенерированное нейросетью, несмотря на уникальность контента, заведомо лишены творческого характера и не обладают охраноспособностью.





А расфокусированный репортажный снимок толпы людей, сделанный фотокорреспондентом, бегущим в этой толпе, не хуже защищен законом, чем выверенное и отретушированное портретное фото, поскольку оба произведения по своей сути и природе являются объектами авторского права.









В соответствии со статьей 2 "Бернской Конвенции по охране литературных и художественных произведений" от 09.09.1886:





(1) Термин "литературные и художественные произведения" охватывает любую продукцию в области литературы, науки и искусства, вне зависимости от способа и формы ее выражения, включая: фотографические произведения, к которым приравниваются произведения, выраженные способом, аналогичным фотографии; произведения прикладного искусства; иллюстрации, карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии, архитектуре или наукам.





(8) Охрана, предоставляемая настоящей Конвенцией, не распространяется на новости дня или на различные события, имеющие характер простой пресс-информации.









В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства:

независимо от достоинств // то есть независимо от таких оценочных критериев как: новизны, уникальности, оригинальности, эстетичности, профессионализма и т.п.//

независимо от назначения произведения // то есть независимо от того, в какой сфере жизнедеятельности человека и каким способом может или будет использовано произведение //

независимо от способа его выражения //независимо от объективной формы выражения произведения: устной, письменной, форме изображения, видеозаписи, объемно-пространственной форме и т.п.//





Объектами авторских прав, в том числе являются, фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии»





В силу пункта 5 статьи 1259 ГК РФ не охраняются авторским правом идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования, геологическая информация о недрах. Например, авторским правом не охраняются шахматная партия, методики обучения.







В соответствии с пунктом 6 статьи 1259 ГК РФ не являются объектами авторских прав:





Официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, административного и судебного характера, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы //в силу того, что целью создания указанных объектов является исключительно государственно-правовое регулирование// Государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образований //в силу того, что целью создания указанных объектов является исключительно государственно-правовое регулирование и связанная с этим государственная монополия на указанную символику// Произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов //в силу невозможности установления автора таких произведений// Сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных средств и тому подобное) //в силу того, что единственной целью создания указанных объектов является информирование о событиях и фактах в форме их перечисления. То есть, например аналитический материал, уже имеет иную цель – анализ того или иного события, факта//

.





В развитие вышеописанных правовых норм в пункте 80 Постановления Пленума ВС РФ №10 от 23.04.2019, указано следующее:



Судам при разрешении вопроса об отнесении конкретного результата интеллектуальной деятельности к объектам авторского права следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что, пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом.



Необходимо также принимать во внимание, что само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права.





Творческий характер создания произведения не зависит от того, создано произведение автором собственноручно или с использованием технических средств.





Вместе с тем результаты, созданные с помощью технических средств в отсутствие творческого характера деятельности человека (например, фото- и видеосъемка работающей в автоматическом режиме камерой видеонаблюдения, применяемой для фиксации административных правонарушений), объектами авторского права не являются.



Охране на основании и в порядке, предусмотренных частью четвертой ГК РФ, подлежат также неоконченные произведения.













Указанные выше разъяснения Верховного суда РФ согласуются с общепризнанными в мире принципами авторского права:

Презумпция наличия творческого труда в произведении, созданном человеком вне зависимости от использованных технических средств и инструментов.

Презумпция отсутствия творческого характера у объектов, созданных в автоматическом режиме, без непосредственного участия человека.

Презумпция признания произведения результатом творческого труда вне зависимости от достоинств такого произведения, в том числе по сравнению с другими аналогичными произведениями.





Таким образом, в вопросе охраноспособности произведений (в т.ч. фотографических) действующем законодательстве отсутствует неопределенность, есть вполне явные и понятные критерии, которые достаточно просто соотнести с фактическими обстоятельствами и сделать правильный правовой вывод.







При анализе правовых норм, регулирующих возникновение авторских прав, можно сделать вывод о том, что одним из принципов правового регулирования в данной области, является отсутствие избирательности и оценки достоинств литературных и художественных произведений для признания их охраноспособности.





Наличие понятного и короткого списка исключений, позволяет избежать сложностей в правоприменении и не нарушить баланс между целью правового регулирования правоотношений в сфере авторских прав и законными интересами создателей (авторов) произведений.