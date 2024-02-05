05.02.2024 надо разобраться | Все публикации

Авторское право на фотографии: критерии охраноспособности и творческий труд | ВебДжастис

Мультяшная иллюстрация ангела-птицы с фотоаппаратом на шее и нимбом над головой, парящей в облаках. Сверху расположена надпись на русском языке «ФОТОГРАФ ОТ БОГА».

Рассуждая о том, от чего зависит художественная ценность фотографического произведения, можно привести множество субъективных критериев:

  • от опыта или специальных познаний у автора фотографии ?
  • от общественного признания или количества подписчиков в фотоблоге?
  • от красоты или возраста модели на фото?
  • от популярности локации или узнаваемости здания, снятого фотографом ?
  • от необычного ракурса и непривычной формы перспективы или наоборот ровного и «незаваленного» горизонта?
  • от качества последующей обработки фотографии или ее наличие как таковой?
  • от уникальности момента запечатленного на фотографии?


Подобные оценочные критерии можно перечислять бесконечно, но применительно к признанию фотографии объектом авторского права в законодательстве Российской Федерации, равно как и во всем остальном мире, вопрос давно решен в пользу единственно возможного и универсального критерия – фотография выполнена человеком!


Ведь снимок молнии, попавший на уличную камеру, снимок редкого зверя в лесу, выполненный «фотоловушкой», или фото необычного зверя сгенерированное нейросетью, несмотря на уникальность контента, заведомо лишены творческого характера и не обладают охраноспособностью.


А расфокусированный репортажный снимок толпы людей, сделанный фотокорреспондентом, бегущим в этой толпе, не хуже защищен законом, чем выверенное и отретушированное портретное фото, поскольку оба произведения по своей сути и природе являются объектами авторского права.



Стикер с изображением мультипликационного орла в судебном парике, который держит в руке судейский молоток и грозно смотрит. Над ним расположена надпись на русском языке: «КАКИЕ ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?»В соответствии со статьей 2 "Бернской Конвенции по охране литературных и художественных произведений" от 09.09.1886:


(1) Термин "литературные и художественные произведения" охватывает любую продукцию в области литературы, науки и искусства, вне зависимости от способа и формы ее выражения, включая: фотографические произведения, к которым приравниваются произведения, выраженные способом, аналогичным фотографии; произведения прикладного искусства; иллюстрации, карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии, архитектуре или наукам.


(8) Охрана, предоставляемая настоящей Конвенцией, не распространяется на новости дня или на различные события, имеющие характер простой пресс-информации.



В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства:

  • независимо от достоинств // то есть независимо от таких оценочных критериев как: новизны, уникальности, оригинальности, эстетичности, профессионализма и т.п.//
  • независимо от назначения произведения // то есть независимо от того, в какой сфере жизнедеятельности человека и каким способом может или будет использовано произведение //
  • независимо от способа его выражения //независимо от объективной формы выражения произведения: устной, письменной, форме изображения, видеозаписи, объемно-пространственной форме и т.п.//


Объектами авторских прав, в том числе являются, фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии»


В силу пункта 5 статьи 1259 ГК РФ не охраняются авторским правом идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования, геологическая информация о недрах. Например, авторским правом не охраняются шахматная партия, методики обучения.


В соответствии с пунктом 6 статьи 1259 ГК РФ не являются объектами авторских прав:


  1. Официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, административного и судебного характера, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы //в силу того, что целью создания указанных объектов является исключительно государственно-правовое регулирование//
  2. Государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образований //в силу того, что целью создания указанных объектов является исключительно государственно-правовое регулирование и связанная с этим государственная монополия на указанную символику//
  3. Произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов //в силу невозможности установления автора таких произведений//
  4. Сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных средств и тому подобное) //в силу того, что единственной целью создания указанных объектов является информирование о событиях и фактах в форме их перечисления. То есть, например аналитический материал, уже имеет иную цель – анализ того или иного события, факта//

.

Слайд презентации на охристом фоне с заголовком 'Не являются объектами авторских прав'. Ниже представлены четыре категории, не подлежащие авторскому праву: 1. 'Официальные документы органов власти' с иконкой листа бумаги и карандаша. 2. 'Государственные символы и знаки' с иконкой герба Российской Федерации. 3. 'Произведения народного творчества (фольклор)' с иконкой балалайки. 4. 'Информационные и новостные сообщения' с иконкой мегафона.


В развитие вышеописанных правовых норм в пункте 80 Постановления Пленума ВС РФ №10 от 23.04.2019, указано следующее:

Судам при разрешении вопроса об отнесении конкретного результата интеллектуальной деятельности к объектам авторского права следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что, пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом.

Необходимо также принимать во внимание, что само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права.


Стикер с изображением мультяшного орла в образе джедая из «Звездных войн», который держит световой меч. Рядом расположена надпись на русском языке: «Да пребудет с тобой светосила и экспонометр», что является фотографическим обыгрыванием знаменитой фразы «Да пребудет с тобой Сила».

Творческий характер создания произведения не зависит от того, создано произведение автором собственноручно или с использованием технических средств.


Вместе с тем результаты, созданные с помощью технических средств в отсутствие творческого характера деятельности человека (например, фото- и видеосъемка работающей в автоматическом режиме камерой видеонаблюдения, применяемой для фиксации административных правонарушений), объектами авторского права не являются.

Охране на основании и в порядке, предусмотренных частью четвертой ГК РФ, подлежат также неоконченные произведения.




Указанные выше разъяснения Верховного суда РФ согласуются с общепризнанными в мире принципами авторского права:

  • Презумпция наличия творческого труда в произведении, созданном человеком вне зависимости от использованных технических средств и инструментов.
  • Презумпция отсутствия творческого характера у объектов, созданных в автоматическом режиме, без непосредственного участия человека.
  • Презумпция признания произведения результатом творческого труда вне зависимости от достоинств такого произведения, в том числе по сравнению с другими аналогичными произведениями.


Мультяшный белоголовый орлан в гнезде, держащий автомат АК, с повязкой на одном глазу и суровым выражением лица. Над птицей расположена надпись на русском языке: 'ЭТОТ КОНТЕНТ ЗАЩИЩЁН'.

Таким образом, в вопросе охраноспособности произведений (в т.ч. фотографических) действующем законодательстве отсутствует неопределенность, есть вполне явные и понятные критерии, которые достаточно просто соотнести с фактическими обстоятельствами и сделать правильный правовой вывод.


При анализе правовых норм, регулирующих возникновение авторских прав, можно сделать вывод о том, что одним из принципов правового регулирования в данной области, является отсутствие избирательности и оценки достоинств литературных и художественных произведений для признания их охраноспособности.


Наличие понятного и короткого списка исключений, позволяет избежать сложностей в правоприменении и не нарушить баланс между целью правового регулирования правоотношений в сфере авторских прав и законными интересами создателей (авторов) произведений.

Читайте также


© 2013 - 2026 Интернет-правосудие

  • telegram vk Skolkovo