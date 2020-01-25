Как юристу доказать дату публикации информации в интернете для суда | ВебДжастис

200 лет назад, располагая нужной информацией, Натан Ротшильд заработал 40 миллионов фунтов на английской бирже. После чего родилась знаменитая фраза «Кто владеет информацией, тот владеет миром».







Но смысл фразы, изреченной известным магнатом несколько глубже, поскольку самого по себе владения информацией очевидно не достаточно, особенно в эпоху интернета. Куда важнее знать, где и когда ее использовать.





Определенно, время является не менее значимым фактором, чем информация. Вне всякого сомнения, и в правовых вопросах время играет ключевую роль.

Подчас важность и значение тех или иных обстоятельств напрямую зависит от даты их возникновения. Отсутствие сведений о датах в документе, экспертизе, показаниях свидетелей может запросто обесценить даже самое важное доказательство, сделать его неотносимым к предмету спора.





По этой причине, сегодня я решил затронуть вопрос об установлении даты возникновения значимых для дела обстоятельств, подтверждаемых информацией из сети Интернет.









Зачем юристу выяснять время размещения информации в Интернет?









Установить дату размещения произведения в открытом доступе в сети Интернет





По спорам о защите или оспаривании интеллектуальных прав (для доказывания даты доведения произведения до всеобщего сведения, доказывание авторства).







Установить факт и периода использования объекта интеллектуальных прав правообладателем





Дела об оспаривании регистрации или досрочном прекращении правовой охраны объекта интеллектуальных прав в виду его не использования, Обоснование возражений на экспертизу ФИПС в отношении заявки на регистрацию товарного знака





Установить факт и периода незаконного использования объекта интеллектуальных прав нарушителем





Споры о защите интеллектуальных прав





Установить место нахождения лица в определенном месте в определенное время





Споры о заключении и исполнении договоров, Корпоративные споры, Трудовые споры





Доказать осведомленность лица о значимых обстоятельствах на определенную дату





Споры о заключении и исполнении договоров, Корпоративные споры, Трудовые споры





Подтвердить факт предложения к продаже товара, его свойств, состояния и стоимости на определенную дату





Споры о заключении и исполнении договоров, Споры о защите прав потребителей, Споры о защите интеллектуальных прав, Корпоративные споры









Далеко не всегда дата размещения или редактирования той или иной информации в сети Интернет является доступной и очевидной. По указанным критериям возможно выделить следующие ситуации в отношении информации, размещенной в Интернет:



Имеются сведения о дате/времени размещения и редактирования информации

Имеются сведения о дате/времени без указания их значения: размещение или редактирование

Сведения о дате/времени размещения и/или редактирования информации приведены в неудобном формате

Сведения о дате/времени размещения и/или редактирования информации отсутствуют

Первый случай не представляет интереса для исследования. Все хорошо. Фиксируем дату публикации, поста, или страницы с товаром, и представляем в качестве письменного доказательства. Остальные случаи зависят от того, в каком виде вы представляете доказательства.





К примеру, если информацию фиксировал нотариус, который в текстовой части протокола верно идентифицировал и указал дату, - отлично.

А если вы сами распечатали интернет-страницу и знать не знали об этой проблеме, до того момента, пока об этом не заявил ваш оппонент в судебном заседании? Что делать в этом случае? Давайте разберемся.











Дата есть, но не указано, что она обозначает, либо дата указана в формате "вчера", "неделю назад" и т.п.





Такая проблема имеет место на большинстве популярных ресурсов:

cian.ru

avito.ru

auto.ru

instagram.com

facebook.com

vk.com





Как правило дата, размещенная рядом с заголовком объявления или поста воспринимается всеми как дата публикации, но это не всегда так. Например на сайтах объявлений вместо первоначальной даты публикации объявления часто указывается дата его последнего редактирования.

Так например на первый взгляд на сайте cian.ru указана дата публикации









Но если посмотреть историю изменения цены, то можно обнаружить и более ранние даты









А если заглянуть в html-код страницы, увидим что дат много и каждая имеет свой псевдоним, значение которого известно только владельцу ресурса и его разработчикам.





Похожая ситуация и с другими интернет-сайтами. Так, что если возникли сомнения, лучше проверить html-код страницы или наличие официального ответа владельца ресурса. Например, дата публикации в Instagram подтверждается осмотром html-кода (uploadDate), и информацией в Справочном разделе





















Что еще предпринять?





Если предложенные советы не помогли, направляйте запрос владельцу ресурса (кончено если он в вашем деле является информационном посредником, а не стороной по спору). В случае если сведений о дате размещения информации на сайте нет в принципе, попробуйте воспользоваться Вебархивом или сделайте запрос Хостеру.





В случае необходимости получения данных о дате создания (изменения) интернет-страницы на сайте Ответчика можно попробовать воспользоваться данными из файла sitemap.xls или sitemap.txt. О том, что содержат эти файлы видно из названия - карта сайта. Подробнее про файлы сайтмэп можно узнать в справке Яндекса или Гугла

Описание XML-схемы протокола Sitemap







Если файл sitemap расположен по уникальному адресу на сайте, то найти его будет весьма проблематичным делом. Но довольно часто (даже в крупных проектах) нужный нам файл находится по стандартному адресу https://somesite.com/sitemap.xls

Поиск файла карты сайта можно построить следующим образом:

Сначала запросим почитать файл ROBOTS.TXT. Обычно он доступен по адресу: https://somesite.com/robots.txt Нередко найти адрес файла sitemap удается найти именно тут.





Рассмотрим пример на основе популярного у юристов сайта Арбитражных судов РФ - arbitr.ru









Нам повезло! Смотрим дальше:









Если файл sitemap регулярно обновляется, то есть шанс найти в нем даты последнего редактирования тех или иных страниц. В данном случае информация не слишком актуальная.









А вот например у сайта издания "Ведомости" прямо шикарный sitemap, и очень подробный (в сущности там свыше десятка этих файлов):





Дальше можно "провалиться" из "корневого" в один из "вложенных" файлов sitemap и уже там поискать дату редактирования искомого URL





Пока это все, но постепенно мы дополним эту публикацию еще чем-нибудь полезным.







