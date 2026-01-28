Реформа акционерных обществ: ЦБ готовит изменения в правила выкупа акций | ВебДжастис

Реформа акционерных обществ: ЦБ готовит изменения в правила выкупа акций
Акционерные общества с "мертвыми душами" в реестре — знакомая история? Такие случаи до сих пор остаются реальностью и нередко становятся основанием для мажоритарных акционеров инициировать принудительный выкуп акций.
Сегодня регулирование поглощений и консолидации акционерного капитала вновь на повестке. Речь идет о пересмотре механизмов обязательного предложения и принудительного выкупа, а также об усилении контроля со стороны Банка России.
В центре внимания — баланс интересов. Ключевой вопрос, вокруг которого строится дискуссия: как сохранить баланс между интересами приобретателя крупного пакета акций и миноритарных инвесторов, особенно в условиях, когда регулятор выявляет недобросовестные практики в процедурах приобретения?
Попытки реформировать закон «Об акционерных обществах» предпринимались с 2010 года. Однако каждый раз проекты изменений исчезали на этапе согласований. Теперь регулятор возвращается к теме, и, возможно, на этот раз — с реальными перспективами реализации.
Что планирует Центробанк?
Согласно проекту «Основных направлений развития финансового рынка на 2026–2028 гг.», Банк России предлагает:
Регулятор подчеркивает: цель изменений — усилить защиту прав инвесторов, включая миноритариев, и повысить прозрачность сделок по консолидации акционерного капитала.
Также в публичных заявлениях ЦБ отмечается, что готовится пакет законопроектов, которые, возможно, вступят в силу уже в 2026 году.