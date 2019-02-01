Можно ли судиться за игровые танцы в Fortnite? Авторское право на «эмоции» | ВебДжастис

Внутренними покупками в современных играх уже никого не удивишь. Пользователи тратят огромные деньги на различные артефакты в играх. Но создатели популярного онлайн шутера Fortnite шагнули вперед, предложив игрокам покупать "эмоции" для персонажей. Чаще всего в качестве эмоций в игре продаются различные танцы. Чего только не исполняют герои Фортнайт. Купить можно танцы на любой вкус, от гопака до популярных сегодня танцевальных движений таких например, как floss







Но вдруг, несколько лиц, считающих себя авторами танцев, использованных в Фортнайт, решили, что разработчик должен выплатить им гонорар, в связи с чем обратились в суд. Полагаем, что большинству истцов не удастся одержать победу в суде.

Почему? Давайте разберемся.





Может ли вообще танец или танцевальное движение быть объектом авторских прав? Российское гражданское право считает танец охраноспособным объектом прав. Так, в соответствии со пунктом 1 статьи 1259 части 4 ГК РФ к объектам авторских прав относятся в том числе хореографические произведения и пантомимы.







Подробного определения хореографического произведения кодекс не содержит. Попробуем вывести его самостоятельно. Очевидно, хореографическим произведением являются любые виды танцевального искусства.





Танец — это вид искусства, в котором для создания художественного образа используются движения, жесты и положение тел танцующих. Существует множество разновидностей и стилей танца. Например, танцы делятся на народные, эстрадные, бальные и т.д.





Пантомима - вид сценического искусства, в котором основным средством создания художественного образа является пластика человеческого тела, без использования слов. В отличие от танца в ходе исполнения пантомимы как правило не используется музыкальное сопровождение, а движения в отличие от большинства танцевальных являются изображением какого-либо узнаваемого действия.





Думается, что главным признаком для отнесения движений и жестов к охраняемому хореографическому произведению или пантомиме является наличие в наборе жестов и движений определенной последовательности и/или комбинации. Сама по себе уникальность движений и жестов едва ли влияет на признания их самостоятельным произведением.





В соответствии с пунктом 1 статьи 1257 ГК РФ автором произведения искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано.





Следует отметить, что в соответствии с пунктом 4 статьи 1259 ГК РФ для возникновения, осуществления и защиты авторских прав на танцы и пантомимы, равно как и на другие произведения, не требуется





Поскольку компания Epic Games, создавшая Фортнайт, родом из США (главный офис расположен в городе Кэри, штат Северная Каролина), то непременно следует разобраться как регулируются права на хореографические произведения на территории Америки.



Правовое регулирование танцевальных произведений является откровенно слабым. Лишь в 1978 году в Штатах был принят нормативный акт Copyright Registration of Choreography and Pantomime, где были изложены критерии при наличии которых танец можно считать полноценным хореографическим произведением. Этот 5-ти страничный документ и по сей день регулирует правовой режим танцевального искусства.

Основные элементы хореографического произведения:

ритмичные движения одного или нескольких танцоров в определенной последовательность и определенном пространстве (например на сцене)

организована серия танцевальных движений, собранное в единое связанное и выразительное композиционное целое

рассказ, тема или абстрактная композиция переданы посредством движений и жестов

исполнение перед зрителями

наличие опыта или профессиональных навыков у исполнителей

наличие музыкального или текстового сопровождения





Основные элементы пантомимы:

направление движений, жестов и выражений лица исполнителя в определенной последовательности и и определенном пространстве (например на сцене)

связанная серия движений, жестов и выражений лица, собранная в единое связанное и выразительное композиционное целое

тихое действие, выполняемое без диалога, хотя звуковые эффекты или музыкальное сопровождение может акцентировать действия исполнителя или дополнить произведение в целом

история, тема или абстрактная композиция, переданная через движения

исполнение перед зрителями





Однако, согласно приведенному в вышеназванном акте определению, хореографическое произведение или пантомима обычно содержат один или несколько указанных выше элементов, при этом наличие или отсутствие такого элемента не определяет, является ли конкретное произведение хореографией или пантомимой.







В указанном нормативном акте также приведены примеры обычных движений, которые нельзя зарегистрировать, как хореографические произведения или пантомимы:

повседневные движения или жесты

спортивные упражнения и движения (бег, ходьба, прыжки, позы йоги, трюки на скейтборде или сноуборде и т.п.)

Навыки физического мастерства или ловкости (паркур, акробатика и т.п.)

Комбинации из любых вышеперечисленных типов движений

Движения, не исполненные человеком (например, забавные движения животных)





Очевидно при таком подходе "защитить" простые движения, например использованные в так называемом танце "Floss", весьма затруднительно, но данное регулирование направлено на недопущение ограничения свободы творчества и искусства. Поэтому, все-таки объектом авторских прав не может быть элемент танца, им должно быть целостное произведение.

Следует добавить, что народные танцы, не имеющие определенного автора также могут быть использованы без выплаты вознаграждения кому-либо.





Второй проблемой, с которой столкнутся желающие подзаработать на "эмоциях" из Фортнайт, является сложность доказывания самого авторства на соответствующее движение или танец. Дело в том, что к настоящему времени многие движения были неоднократно использованы в танцах, различными исполнителями, причем за долго до появления интернет, в связи с чем установить лицо, чьим творческим трудом впервые был создан танец (элемент танца) мягко говоря не легко.





Кстати в отношении "сложных эмоций" - танцев Эпики предусмотрительно позаботились о получении необходимых разрешений от их авторов (правообладателей), так что тут рисков нет.

Похоже, пока большие заработки на танцах, продаваемых внутри Fortnite, возможны только у самой Epic Games





Может быть надо приглядеться к другим товарам, продаваемым в играх, авторство на которые легче доказать?





@Daddy_Lawyer

