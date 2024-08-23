Охраноспособность фотографий: новый документ от Научного совета при СИП | ВебДжастис

Ежедневно в сети Интернет крадут заимствуют без согласия правообладателей тысячи фотоизображений и иллюстраций.

И поскольку не все авторы готовы с этим мириться, в судах растет количество дел о защите авторских прав на фотки. Фотографы негодуют, что это их хлеб и требуют компенсации, а нарушители жалуются из всех утюгов, что их нельзя наказывать, а деятельность серийных защитников авторских прав это чистое зло.







Суды в целом лояльно относятся к нарушителям, миллионы не взыскивают. Но сложившийся статус-кво всё равно не устраивает противников легализации использования фотоконтента, что вероятно и послужило поводом для обсуждения критериев охраноспособности фотографий научным советом при Суде по интеллектуальным правам.





Несмотря на известные и общепризнанные в мире принципы авторского права, и отсутствие неопределенности в вопросе охраноспособности произведений в действующем законодательстве, обсуждение критериев неохраноспособных фотографий велось несколько месяцев.





В результате этой работы 25 июня 2024 года юридическому и авторскому сообществу предстал документ на двух листах, основные посылы которого мы и попытаемся кратко разобрать.





Для получения авторско-правовой охраны требуется наличие творческого труда

// тут ничего нового, на данной презумпции и стоит авторское право. Забыли только упомянуть, что результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом (наверное случайно)//





Следом указывается, что данная презумпция не означает, что все, что сделано трудом человека, охраняется авторским правом на основании части четвертой ГК РФ. Соответственно, не любой фотоснимок является произведением, охраняемым авторским правом.

// в свете буквального содержания вышеупомянутой презумпции данный «мостик» к последующим рассуждениям выглядит весьма странно. Зачем от частного «наличия творческого труда» снова идти к общему «сделано трудом человека»?//





Далее следует рекомендация о том, что факт реализации творческих способностей автора может устанавливаться, в том числе с учетом наличия объективной возможности для творчества, которая может быть ограничена исходя из обстоятельств съемки

// Ну в целом неплохо, но только если дополнить это обязанностью доказывания отсутствия объективной возможности для творчества применительно к конкретному произведению Ответчиком по делу, но не автором, чей творческий труд презюмируется.//





Далее для закрепления верности выдвинутого утверждения делается отсылка к Постановлению Пленума ВС №10 от 23.04.2019 про камеры автофиксации и дополнительно приводятся три весьма убедительных примера про медицинские снимки (рентген и компьютерная томография) и копии документов.

// Бесспорно, что снимки, в приведенных примерах, не предполагают наличие творческого элемента. К сожалению других примеров очевидного отсутствия свободы творчества в документе, по какой-то причине не приводится. Однако в обширной судебной практике вы не найдете исков в защиту рентгеновских снимков, копий документов или чего то подобного. В этой связи возникает резонный вопрос, как должны помочь сторонам спора и судьям рекомендации, которые иллюстрируются подобными примерами?//









И в заключении, опираясь на три очевидных неохраноспособных примера (с которыми нет дилеммы в судебной практике), приоткрывается ящик пандоры раскрывается основная мысль документа о необходимости проверки на охраноспособность любого фотографического снимка, очевидно представляющего собой только объективную и достоверную фиксацию информации об объекте съемки с возложением бремени доказывания обратного (наличия творческого выбора композиция, ракурс, сюжет, свет, фильтры, обработка изображения и т.д.) на истца.

// Для кого, это должно быть очевидно и каковы пределы этой очевидности, когда даже у целого Научного Совета за несколько месяцев обсуждений нашлось только три подобных примера, непонятно? //











По итогу после прочтения данного документа возникает три вопроса:

О каких примерах фотографических снимков, очевидно представляющих собой только объективную и достоверную фиксацию информации об объекте съемки, умолчали авторы документа, предложив подумать над этим судьям и без того перегруженным всевозможными возражениями ответчиков по данной категории дел?

Нет ли тут призыва к необоснованному передергиванию бремени доказывания в нарушение незыблемой презумпции наличия творческого труда автора (п.80 Постановления Пленума ВС РФ №10 от 23.04.2019) ?

Облегчат ли данные рекомендации рассмотрение многочисленных споров о защите авторских прав на фотографии или напротив, усложнят понятную и устоявшуюся практику, позволив ответчикам затягивать рассмотрение дел новым аргументом, на который объективно нашлось всего три далеких от реальных судебных дел примера?





Уверены, что судьи и стороны спора ответят на данные вопросы по-разному...

Наши рассуждения на тему критериев творческого характера у фотографий были опубликованы в этом блоге ранее.