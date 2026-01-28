Публикации
Принудительный выкуп акций в 2026: ЦБ хочет изменить практику squeeze-out
Регулятор возвращается к давней проблеме «мёртвых душ» в реестрах акционеров и исключению недобросовестных практик. В планах ЦБ на 2026-2028 повысить порог для принудительного выкупа и усилить контроль за такими сделками. Как это изменит баланс интересов мажоритариев и миноритариев, посмотрим.
По воле СИПа
Рекомендации научного совета при Суде по интеллектуальным правам от 25.06.2024 № СП-22/13
Как говорится, болело, болело и наболело... Если при создании фотоснимка у автора отсутствует свобода творческого выбора, то такое произведение не такое уж и произведение, решили в научном совете.
Танцевальная копипаста: танцоры VS Epic Games
С декабря 2018 в интернете не утихают дискуссии о законности требований авторов танцев к компании - разработчику популярной игры Fortnite , превратившему танцы в товар для внутренних покупок в игре. Так называемые "эмоции", продаются как горячие пирожки. Куча зомбаков, училок в латексе и полуоборотней танцуют кружком с пулеметами наперевес - вот визитная карточка Фортнайт. Удастся ли недовольным авторам получить свой кусочек от этого сладкого пирога? Давайте попробуем оценить шансы.