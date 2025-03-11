Гимн IP-юристам: вышел сингл «По воле СИПа» | ВебДжастис

Гимн IP-юристам: вышел сингл «По воле СИПа»
При поддержке Вебджастис на Яндекс.Музыке и других музыкальных сервисах вышел сингл Группы "Юризм головного мозга"
Музыкальная композиция восхваляет труд IP юристов. Рекомендуется для прослушивания на торжественных мероприятиях и при подготовке к судебным заседаниям.
Приятного прослушивания :)
По воле СИПа так случилось
Иль это нрав у нас такой?
IP юристам и не снилось,
Что обретут они покой
То в Роспатент, то в заседание
То вебинар, то стрим какой
Четвертой части осознание
Гражданский кодекс мой родной
...