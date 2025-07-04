04.07.2025 надо разобраться | Все публикации

Споры по договорам поставки: как взыскать долг при отсутствии подписанных документов | ВебДжастис

Изображение с логотипом Mercedes-Benz в левом верхнем углу. Текст на белом фоне описывает статусность автомобилей бренда для бизнеса: E-Class назван «золотой серединой» для успешного партнера, а S-Class — выбором для управляющего партнера или известного адвоката, подчеркивающим высокий размер гонораров. Внизу расположена цитата, выделенная кавычками: «Mercedes-Benz: работает лучше любого коммерческого предложения».

Изображение с логотипом BMW в левом верхнем углу и текстовым описанием бренда. Текст гласит: «Главный «соперник» Мерседеса. Динамичный имидж, отличная управляемость (чтобы успеть в суд), статус. Для тех, кто хочет показать энергичность и успех, для тех кто уже достиг вершины, но любит водить сам.» В нижней части изображения находится цитата, выделенная кавычками: «Четкость линий BMW словно аргументы в исковом заявлении».

Рекламный макет автомобиля Audi: в верхней части расположен логотип компании (четыре пересекающихся кольца), справа от него текст, описывающий преимущества марки — сдержанную элегантность, полный привод Quattro и технологичность. В нижней части расположена цитата: «Audi: когда нужно быть незаметно заметным» на светло-сером фоне с легким графическим элементом.

Рекламный макет с логотипом Volvo и текстом на русском языке: «Абсолютный флагман безопасности, скандинавский дизайн, подчеркивающий надежность и рациональность. Идеально для семейных юристов или любителей практичности внедорожника». Внизу страницы расположена цитата: «Volvo: потому что жизнь юриста слишком ценна, чтобы рисковать».

Рекламный макет с логотипом Lexus в верхнем левом углу. Текст на изображении подчеркивает преимущества бренда: надежность, тишину, плавность хода и роскошь. В нижней части расположена цитата: 'Lexus: для тех, кто устал от жесткой немецкой подвески'.


Изображение с логотипом Porsche в левом верхнем углу. В центре расположен текст на русском языке, описывающий модели Cayenne как статусный внедорожник и Panamera как спортивный седан для водителя и его партнера. Внизу крупным шрифтом выделена цитата: «Покупка Porsche – это апелляционная жалоба на скуку».

Изображение с двумя блоками текста, описывающими выбор автомобилей для юристов. В первом блоке представлен логотип Volkswagen и текст: 'Прагматизм! Надежная рабочая лошадка. Просторный салон и багажник (для кип документов). Tiguan Allspace – для тех, кому нужно место для семьи и папок с делами. Тихий герой юридического мира: не кричит о статусе, но всегда довозит до финального заседания'. Во втором блоке представлены логотипы Skoda и Toyota (наложенные друг на друга) и текст: '«Машина-невидимка» (Skoda Octavia, Superb, Toyota Camry и т.п.) Для юристов, работающих в госструктурах, бюджетных НКО или просто не желающих светиться. Надежность и неприметность – главные козыри'.

Рекламный баннер с логотипом Yandex Go (желто-бело-черный квадрат). Текст в центре: «Самый частый выбор для поездок в перегруженный центр на встречу или в суд, где парковка — это квест уровня «выиграть сложное дело»». Внизу цитата: «Лучший автомобиль юриста — иногда тот, за рулем которого сидит кто-то другой».

Читайте также


© 2013 - 2026 Интернет-правосудие

  • telegram vk Skolkovo