Психология цвета в юридическом брендинге: разбор айдентики лидеров рынка | ВебДжастис

Психология цвета в юридическом брендинге: разбор айдентики лидеров рынка
Разбираем вторую порцию юридических палитр
Листайте карточки и погружайтесь в психологию цвета лидеров рынка:
PATENTUS
(Оранжево-желтый)
Цвет «интеллектуального солнца». Пока другие выбирают холодные тона, лидеры защиты IP излучают энергию. Этот оттенок как бы говорит: «Ваша идея — это свет, а мы те, кто превратит этот свет в защищенный актив». Оранжевый здесь — это драйв, с которым ребята бьются за каждый патент
Величкова и партнеры
(Глубокий тил / Темная бирюза)
Тил транслирует спокойствие и экспертность. Глядя на этот цвет, клиент понимает: здесь не будет шаблонов, здесь работают по «авторским методикам», глубоко погружаясь в историю семьи или бизнеса.
АЛРУД
(Графит, красный и беж)
Юридический «Old Money». Сочетание для сложнейших M&A сделок и кибербезопасности. Графит и беж — это сдержанность старейшего игрока, а красный акцент — сигнал того, что в вопросах защиты международного бизнеса у команды железная хватка.
МКА «Арбат»
(Песочно-коричневый)
Цвет, который внушает доверие и спокойствие за свои активы
Denuo
(Светло-голубой и лайм)
Глоток цитрусовой свежести в консалтинге. Лайм — это дерзость инноваций, голубой — международный масштаб. Цвет «нового начала» для тысяч проектов.
Регионсервис
(Насыщенный синий)
Цвет федерального масштаба. Максимально надежный оттенок, который говорит: «Мы контролируем ситуацию от Калининграда до Владивостока». Синий, за которым стоят десятилетия опыта в реальном секторе экономики
ЕПАМ
(Насыщенный красный)
Цвет власти и доминирования. Крупнейшее бюро СНГ. Когда эксперты задают стандарты целой отрасли, цвет может быть только таким: решительным, статусным и бескомпромиссным.
Magic Legal
(Абсолютный черный)
Авторский, квадратный, черный с розовой начинкой внутри. Магическая защита вашей интеллектуальной собственности.
GIN & P
(Полночный синий)
Цвет стратегии и сложных судебных процессов. Полночный синий — это время, когда рождаются самые сильные аргументы для банкротных и уголовных дел. Команда транслирует образ защитника, который видит скрытое и готов к долгой, вдумчивой борьбе за интересы бизнеса.
