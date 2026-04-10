Психология цвета в юридическом брендинге: разбор айдентики лидеров рынка | ВебДжастис

Разбираем вторую порцию юридических палитр

Листайте карточки и погружайтесь в психологию цвета лидеров рынка:

PATENTUS

(Оранжево-желтый)

Цвет «интеллектуального солнца». Пока другие выбирают холодные тона, лидеры защиты IP излучают энергию. Этот оттенок как бы говорит: «Ваша идея — это свет, а мы те, кто превратит этот свет в защищенный актив». Оранжевый здесь — это драйв, с которым ребята бьются за каждый патент

Величкова и партнеры

(Глубокий тил / Темная бирюза)

Тил транслирует спокойствие и экспертность. Глядя на этот цвет, клиент понимает: здесь не будет шаблонов, здесь работают по «авторским методикам», глубоко погружаясь в историю семьи или бизнеса.

АЛРУД

(Графит, красный и беж)

Юридический «Old Money». Сочетание для сложнейших M&A сделок и кибербезопасности. Графит и беж — это сдержанность старейшего игрока, а красный акцент — сигнал того, что в вопросах защиты международного бизнеса у команды железная хватка.

МКА «Арбат»

(Песочно-коричневый)

Цвет, который внушает доверие и спокойствие за свои активы

Denuo

(Светло-голубой и лайм)

Глоток цитрусовой свежести в консалтинге. Лайм — это дерзость инноваций, голубой — международный масштаб. Цвет «нового начала» для тысяч проектов.

Регионсервис

(Насыщенный синий)

Цвет федерального масштаба. Максимально надежный оттенок, который говорит: «Мы контролируем ситуацию от Калининграда до Владивостока». Синий, за которым стоят десятилетия опыта в реальном секторе экономики

ЕПАМ

(Насыщенный красный)

Цвет власти и доминирования. Крупнейшее бюро СНГ. Когда эксперты задают стандарты целой отрасли, цвет может быть только таким: решительным, статусным и бескомпромиссным.

Magic Legal

(Абсолютный черный)

Авторский, квадратный, черный с розовой начинкой внутри. Магическая защита вашей интеллектуальной собственности.

GIN & P

(Полночный синий)

Цвет стратегии и сложных судебных процессов. Полночный синий — это время, когда рождаются самые сильные аргументы для банкротных и уголовных дел. Команда транслирует образ защитника, который видит скрытое и готов к долгой, вдумчивой борьбе за интересы бизнеса.

