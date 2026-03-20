Психология юридического бренда: что цвет логотипа говорит о вашей фирме | ВебДжастис

Врываемся в пятницу с важным исследованием! Вы когда-нибудь задумывались, почему одни юрфирмы выбирают строгий синий, а другие — агрессивный красный?

Мы решили расшифровать «тайные послания» юридических палитр. Листайте карточки, и вдохновляйтесь юридической айдентикой:

Пепеляев Групп (Фиолетовый)

Режим «Ультрафиолет». Эти юристы видят налоговые риски там, где обычный глаз видит просто чистую белую бумагу. Этот цвет как спецэффект в кино - подсвечивает все скрытые смыслы Налогового кодекса и пометки налогового инспектора на полях вашей декларации.

Runetlex (Темно-зеленый)

Цвет «Матрицы» и айтишки. Как бы намекают: «Мы разбираемся в ИИ агентах не хуже, чем в нормах ГК». Идеально подходит под цвет шрифта в терминале нейросети, которая пишет за вас договоры

Башук Чичканов (Светло-серый и красный)

Дзен патентования. Серый — цвет пыли в архивах Роспатента, а красная черта — это тот самый «стоп-сигнал» для всех, кто решил посягнуть на вашу интеллектуальную собственность.

Китсинг и Партнеры (Фисташково-коричневый)

Цвет спокойствия, внушаемого компетенцией, уютного лофта, где вы пьете кофе, пока адвокат объясняет, почему «домашний арест — это не так уж и плохо»

Бородин и Партнеры (Бордовый)

Цвет тяжелых бархатных штор в кабинете, где решаются судьбы. Бордовый шепчет клиенту: «Присядьте, выпейте чаю, пока мы объясним вам, что показания против вас, это лишь художественный вымысел оппонентов»

Совет (Насыщенный синий)

Классика франчайзинга. Цвет настолько надежный, что вы попросите добавить к роялти еще пару нолей.

Orchards (Оливковый)

Юридический камуфляж. Цвет идеален для многомесячных корпоративных войн в окопах арбитража. Позволяет слиться с окружающей средой, пока вы готовите внезапную атаку из 10 томов новых доказательств

Taxology (Глубокий красный)

Цвет лица налогового инспектора, когда он видит ваши возражения на акт проверки. Красный — это не только энергия, это сигнал «СТОП» для любого необоснованного доначисления.

Semenov & Pevzner (Тиффани/Бирюзовый)

Завтрак у Тиффани, но с авторскими правами. Самый модный цвет в арбитраже. Пока оппоненты спорят о запятых, эти ребята защищают ваши мемы и музыку в самом трендовом оттенке сезона

